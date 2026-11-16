Viis EL-i riiki plaanivad rajada Rwandasse väljasaatmiskeskuse

Saksamaa, Austria, Holland, Taani ja Kreeka on esimesed riigid, mis soovivad rakendada EL-i äsja kokkulepitud tagasisaatmismäärust. See võimaldab saata kolmandatesse riikidesse inimesed, kes on ammendanud kõik võimalused oma Euroopast väljasaatmise vaidlustamiseks.

Viie riigi teatel algavad Rwandaga konkreetsed läbirääkimised keskuse rajamiseks. Esialgu loodetakse alates järgmise aasta algusest saata sinna umbes 100 inimest.

Keskuses viibiksid sisserändajad eeldatavasti paar kuud, mille järel saaksid nad valida Rwandasse elama jäämise või kodumaale naasmise vahel. Projekt ei puuduta inimesi, kelle varjupaigataotlusi alles menetletakse.

Valitsuste sõnul aitab plaan vähendada ebaseaduslikku sisserännet, piirata inimsmugeldajate tegevust ja leevendada Euroopale avalduvat rändesurvet. Taani immigratsiooniminister Morten Bødskov nimetas kokkulepet suureks läbimurdeks.

Algatust on kritiseerinud inimõigusorganisatsioonid ja mitmed poliitikud. Näiteks Prantsusmaalt pärit roheliste fraktsiooni kuuluv Euroopa Parlamendi saadik Mélissa Camara mõistis plaani hukka, nimetades seda moraalseks läbikukkumiseks.

"Selle lepingu kohaselt saadetakse inimesed Euroopa Liidust tuhandete kilomeetrite kaugusele, ilma, et nende õiguste austamise osas mingeid garantiisid oleks," ütles Camara.

Algatusega seotud ametnikud arvestavad võimalike kohtuvaidlustega, kuid leiavad, et plaan vastab inimõiguste nõuetele. Inimõigusorganisatsioonid samas leiavad, et plaan ebaõnnestub, kuna inimesed püüavad edasi liikuda, et olla pere ja sõprade lähedal.

"Liikmesriigid võivad neid nimetada tagasisaatmiskeskusteks või isegi vastuvõtukeskusteks, kuid ükski eufemism ei saa varjata vägivalda, mis seisneb inimeste juurimises välja elust, mida nad on Euroopas üles ehitanud ja saatmises riiki, mida nad isegi ei tunne, ilma perekonna, võrgustike või sisukate väljavaadeteta," ütles rändeõiguste organisatsiooni Picum esindaja Chiara Catelli.