Suurimad gaasitarbijad soovivad, et valitsus kehtestaks gaasile hinnalae

Eesti gaasiliit, toiduainetööstuse liit, ehitusmaterjalide tootjate liit ja trüki- ja pakenditööstuse liit saatsid peaminister Kaja Kallasele pöördumise, kus soovivad valitsuselt gaasile hinnalae kehtestamist ja energiaintensiivsete ettevõtete määratlemise muutmist.

Maagaasile ja veeldatud maagaasile soovitakse hinnalage 49 eurot MWh eest, mille ületamisel kompenseeriks valitsus kõikidele tarbijatele kuni jaanuarist kuni 1. maini 50–100 protsenti maagaasi ja veeldatud maagaasi hinnast.

Pöördumises on lisatud, et riigi kulu on 50-protsendise soodustuse juures nelja kuu (jaanuar kuni aprill) jooksul 49,5 miljonit eurot, 60-protsendise soodustusega 59,4 miljonit eurot, 70-protsendise soodustusega 69,2 miljonit, 80-protsendise soodustusega 79,1 miljonit, 90-protsendise soodustusega 89 miljonit ja 100-protsendise soodustusega 98,9 miljonit. Kulud on arvestatud gaasibörs TTF 12. jaanuari hindade ja Eleringi mulluse tarbimisstatistika järgi.

Pöördujad soovivad, et gaasi hinna leevendamiseks kasutatakse kogu käibemaksust enamlaekuv tulu.

"Võttes arvesse, et käibemaksu enamlaekumine on hetkel väga kõrge ja vajadus soodustuse jaoks on suur, siis oleks mõistlik kogu käibemaksust enamlaekuv tulu kasutada maagaasi ja veeldatud maagaasi hinna leevendamiseks. Võttes arvesse välja toodud hindasid ja tarbimismahte ning kui arvestada maha ettevõtete gaasi kasutamine, oleks käibemaksu enamlaekumise suurus praeguste hindade juures 30 miljonit eurot. Seega näeme, et riigil peaks olema võimekus pakkuda soodustust vähemasti 70 kuni 90 protsendi ulatuses kõigile tarbijatele, sellisel juhul oleks meetme maksumus 39­ kuni 59 miljonit eurot," märgitakse pöördumises.

Allakirjutanud liidud suurimad gaasitarbimise tootmissektorid. Kogu tööstussektori gaasitarbimine oli 2020. aastal ligikaudu üks teravatt-tund (TWh), millest toiduainete ja joogitootmine tarbis 0,33 TWh, paberi- ja trükitööstus 0,23 TWh ja ehitusmaterjalide tootmine 0,21 TWh.

"On ilmne, et olukord on eskaleerunud ja hinnad on muutunud veel kõrgemaks, mistõttu leiame, et vabariigi valitsuse senisest jõulisem sekkumine nii era- kui ka juriidiliste isikute hinna kompenseerimiseks on vältimatu," märkisid pöördujad.

Praegu on valitsus ühe meetmena kõikide tarbijate jaoks viinud maagaasi võrgutasu nulli. Lisaks on valitsus töötanud välja paketi, mille alusel hüvitatakse madala sissetulekuga inimestele 80 protsenti maagaasi hinnast, mis on kõrgem kui 49 eurot MWh kohta. Samas ei puuduta võrgutasu veeldatud maagaasi (LNG), mille hind on maagaasist ligikaudu 10 eurot MWh kohta kallim. Seetõttu soovivad pöördujad, et ka LNG tarbijad saaksid osa soodustustest.

Lisaks soovivad pöördujad, et muudetaks energiaintensiivse ettevõtte definitsiooni. Praegu peab ettevõttel selleks oleks gaasitarbimise intensiivsus keskmiselt vähemalt 13 protsenti. Pöördujad märgivad, et praegu kvalifitseerub selliseks ettevõtteks viis-kuus juriidilist isikut, kuigi maagaasi tarbivad oma äritegevuses umbes 2000 ettevõtjat.

Neli liitu tegid ettepaneku määratleda energiaintensiivse ettevõttena üksus, mille keskmine gaasitarbimise intensiivsus on kolm protsenti. EL-i direktiivi järgi saab liikmesriik teha energiamahukatele ettevõtetele aktsiisimäärades erandeid.