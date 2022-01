Riisalo asub Eesti 200-s tööle vabatahtlikuna

"Midagi senistest asjadest ma kõrvale ei jäta," kinnitas Riisalo ERR-ile, et tema poliitikasse minek tähendab panustamist erakonna Eesti 200 tegevusse vabatahtlikuna. Seejuures jätkab ta oma igapäevast tööd ka välisministeeriumis.

Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles kolmapäeval ERR-ile, et Riisalol nähakse kandvat rolli erakonna riigikogu valimiste kampaania vedamisel.

Riisalo ise leidis, et erakonda astumine ei tähenda veel, et seal peaks palgalisele tööle asuma ning näeb enda rolli pigem vabatahtlikus tegevuses, mida ta elu jooksul ka teistes valdkondades on teinud.

Ta lisas, et erakond hakkab alles arutama, kuidas järgmistele valimistele vastu minna ning milline tema roll selles olema saab.

"Pigem vist jah," vastas Riisalo küsimusele, et juhul, kui ta erakonnas ametlikult tööle asub ja palka saama hakkab, siis kas ta peaks loobuma oma senisest tööst välisministeeriumis.

Riisalo on Kolme mere algatuse investeerimisfondi nõukogu liige.

Kolme mere algatus on regionaalne koostööformaat, mis ühendab 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki, nende hulka kuulub ka Eesti. Algatuse eesmärk on muuta ühiselt majandusse, taristusse ja energiajulgeolekusse panustades Euroopa ühtsemaks.

Investeerimisfond on poliitilise algatuse majanduslik tugi. Kolme mere riikide ühiseks kavatsuseks on arendada regiooni taristut, mis omakorda vajab mahukaid investeeringuid. Fond toetab ambitsioonikate infrastruktuuri projektide, näiteks Rail Balticu või Paldiski LNG terminali elluviimist.