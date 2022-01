Poola meedia: relvajõudude varustuse andmebaas lekkis internetti

"See süsteem on infoallikas varustuse, relvade, laskemoona tüüpide, varuosade, meie struktuuri kohta. Kui keegi saab sellele infole ligipääsu, siis ta teab kõike meie relvajõudude seisukorrast," rääkis anonüümsust palunud kõrge ohvitser onet.pl-le. "Seetõttu ei oleks selline andmestik pidanud kunagi asuma ühes kohas. Ma mõtlen õudusega, et keegi oli need andmed selliselt grupeerinud ning veel rohkem, et need jõudsid internetti," lisas sõjaväelane.

"Ma ei tea täpselt selle juhtumi detaile, kuid kuuldu põhjal on selline info väärt väga palju raha," ütles Poola sõjaväe vastuluure endine juht kindral Piotr Pytel. "Need on strateegilised andmed, mida Venemaa kindlasti sooviks omada. Need annavad andmeid hindamaks meie sõjaväeosade materiaalset varustatust, mis on meie ladudes, millised üksused on eelisarendatud - laiemalt võttes meie riigi kaitsevõime kohta. Sellised andmed oleksid eriti väärtuslikud rünnaku planeerimisel," selgitas Pytel.

Arvatavalt pärineb andmebaas Poola sõjaväe varustusüksuse IT-osakonnast, mille mõni töötaja oli loonud programmi, mis kogu salajase andmebaasi kopeeris ja internetti lekitas.

Lekke põhjusena ei saa välistada pahatahtlikku tegevust, aga ka inimlikku rumalust, märkis onet.pl. Nii võiks mõni varustusüksuse teenistuja kopeerida salajase andmebaasi endale, et lihtsustada oma igapäevast tööd.

Andmed jõudsid internetti pühapäeval, 9. jaanuaril, sõjavägi sai sellest teada järgmisel päeval.

Poola veebiväljaande info kohaselt on andmebaasi nüüdseks alla laetud juba kümnekonnas riigis, muuhulgas ka Venemaal ja Hiinas. Onet.pl-ile kinnitasid leket kaks erinevat julgeolekuteenistuse allikat.

Poola relvajõud on alustanud uurimist, et välja selgitada lekke ulatus ning kes on selle taga.