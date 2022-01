Karilaid: kui me energiatoetustes kokku ei lepi, on oht valitsuskriisiks

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et kui koalitsioon energia toetusmeetmetes kokkuleppele ei jõua, on oht valitsuskriisiks.

"Oht on siis, kui kokkuleppele ei saada. Erakondade näo asemel peaks keskenduma meetmetele, mis reaalselt on abiks. Kui öeldakse, et ettepanekuid ei arutatagi, siis see kriisi leevendusele kaasa ei aita," ütles Karilaid ERR-ile.

"Ootame, et Reformierakond kriisiolukorras vastaks meie ettepanekutele konstruktiivselt, kiiremini ning uue abipaketi väljatöötamine oleks operatiivsem. Seda ootavad nii eratarbijad kui ka ettevõtjad. Olukorra kirjelduse aeg on möödas, kiiremat lisatuge on kindlasti vaja," lisas Karilaid.

Valitsus arutab kõrgete energiaarvete kompenseerimise meetmeid järgmisel nädalal. Keskerakond on oma ettepanekud juba esitanud, Reformierakond tahab aga ära oodata rohkem andmeid.

Keskerakonna ettepanek on vähendada elektri tasu osa elektriarvetel kõigile poole võrra ja lisaks viia alla gaasi kuupmeetri hind 0,6 eurole kuupmeetrilt.

Peaminister Kaja Kallase (RE) sõnul peaksid aga meetmed olema sihitatud.

ERR küsis Karilaiult kommentaari ka reformierakondlase Kristen Michali ideele, anda pensionäridele ja lastega peredele otse paarsada eurot.

"Michali mõte on väga keskerakondlik ja inimlik," vastas Karialid.

Kallase sõnul ei peegelda Michali ettepanek Reformierakonna seisukohta.