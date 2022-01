Karilaid: oleme energiakriisist jõudnud probleemide juhtimise kriisi

Jaanus Karilaid ütles pärast Interneti teel peetud koalitsiooninõukogu koosoleku lõppu "Aktuaalsele kaamerale", et oleks oodanud Reformierakonnalt kiiremat reageerimist ning loodab lahendusteni jõudmist teisipäeval.

"Kas nad võtavad siis ühiskonnas toimuvat liiga ükskõikselt või meie ettepanekuid liiga külmalt. Me eeldame, et need oleks läbi töötatud ja nad oleks andnud nendepoolse tagasiside ja oleksid nõus rääkima meiega uuest lisaeelarvest, kuidas siis ettevõtjaid ja eratarbijaid rohkem aidata," rääkis Karilaid.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et erinevad lahendused on vaja veel kord üle vaadata ehk tuleks hinnata ka elektri ja gaasi võrgutasu langetamise mõju ning seda, kuidas inimesi aitab energiakulude hüvitamine.



"Alles sellest kuust hakati võtma vastu taotlusi, et seda sihitatud meedet rakendada. Kahjuks ka osad omavalitsused, näiteks Tallinn alustas alles täna. Ja seetõttu meil puudub tegelikult praegu informatsioon, et see meede ei tööta ja piisavalt inimesi ei aita. /.../ Kui me teeme midagi täiendavalt, siis minu suur soov on, et me teeme seda, tuginedes andmetele," rääkis Kallas.

Karilaid ütles, et Keskerakond on korduvalt Reformierakonnale andnud märku, et aeg on tegutsema hakata.

"Mulle tundub, et me oleme sellisest energiakriisist kahjuks liikunud juba kiiresti probleemide juhtimise kriisi," ütles Karilaid ja märkis, et kui lahendus leitakse, siis koalitsioonis kriisi ei ole.

Karilaid ütles, et Reformierakond ei ole lükanud Keskerakonna ettepanekuid tagasi ega ole neid ka heaks kiitnud. Kallas ütles, et arutatakse nii koalitsiooni kui ka opositsiooni ettepanekuid. Seda, millised on Reformierakonna ettepanekud, ei soovinud Kallas avada.

"Meil on lootus see, et me saame ikka valitsuse ettepanekud, et erinevate ettepanekutega avalikult välja tulek tekitab lihtsalt segadust juurde. Minu jaoks on oluline, et me saame kokkuleppele ja siis saame kommunikeerida seda lõplikku otsust," sõnas Kallas.

Hommikul käis Kallas Keskerakonna fraktsioonis. Arutelu oli pikk

"Eks seal oli ka selliseid väljaütlemiste klaarimisi, mis on olnud massimeedias, et Keskerakonna ettepanekuid ei arutata ja need kuhugi ei lähe. Kaja Kallas kinnitas, et muidugi arutab ja on valesti mõistetud," selgitas Karilaid.

Kallas loodab, et nüüd on pinged maha võetud. "Seda tuleb küsida koalitsioonipartneri käest. Ma loodan küll. Vähemalt minul selline siiras tahe oli," ütles ta.

Kallas esineb teisipäeval riigikogu ees avaldusega. Peaminister räägib elektrituru olukorrast üldisemalt, lahendustest pikemas perspektiivis ja ka toetusmeetmetest.