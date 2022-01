Rootsi politsei otsis riigi suurima tuumajaama kohal nähtud drooni

Rootsi politsei saatis riigi suurima tuumajaama lähistele patrullid ja helikopterid, et leida reede hilisõhtul objekti kohal lendamas nähtud suurt drooni. Forsmarki jaama kohal tiirutanud mehitamata õhusõidukit ei õnnestunud siiski tabada, tunnistas politsei laupäeval.

"Politsei üritab jätkuvalt drooni leida, kasutades ka oma droone, kuid seni edutult," teatas politsei oma veebisaidil, lisades, et puuduvad märgid nagu oleks droonilt piirkonnas midagi alla visatud või et see oleks maandunud.

Forsmark, mis on Rootsi suurim elektritootja, asub Läänemere rannikul umbes 150 kilomeetrit pealinnast Stockholmist põhja pool.

Politsei nägi drooni, mida märkas esmalt jaama üks turvamees, tehase kohal ringi tiirutamas, enne kui see kadus Gräsö saare poole. Samuti tsiteeris politsei kinnitamata teateid võimalike droonivaatluste kohta Ringhalsi tuumajaama kohal riigi läänerannikul ja Oskarshamni tuumajaama ümbruses idarannikul, Stockholmist lõunas.

Juhtum leidis aset päev pärast seda, kui Rootsi suurendas oma sõjalist valmisolekut Gotlandi saarel, saates sõjaväelased patrullima selle pealinna Visby tänavatele ja lennujaama, viidates Vene dessantlaevade sisenemisele Läänemerele.

Samal ajal on Euroopas suurenenud pinged lääneriikide ja Venemaa vahel, mis on koondanud Ukraina piiride lähistele väidetavalt üle 100 000 sõjaväelase ning võib plaanide oma naabri ründamist.