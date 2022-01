USA väitel kavandab Venemaa Ida-Ukrainas provokatsioone

Valge Maja teatel on tema käsutuses on info, mis viitab sellele, et Venemaa on saatnud Ida-Ukrainasse operatiivtöötajate rühma, et see korraldaks seal aktsioone, mis annaks Moskvale aluse rünnakuks, vahendas ajaleht Financial Times.

"Operatiivtöötajad on koolitatud linnasõja pidamiseks ja lõhkeainetega Venemaa enda toetatud jõudude vastu suunatud sabotaažiaktide läbiviimiseks," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki. Tema sõnul oleks selliste operatsioonide eesmärk süüdistada Ukrainat eelseisva rünnaku ettevalmistamises Vene vägede vastu.

Samuti hoiatas ka Ukraina armee luureteenistus, et Vene eriteenistused "valmistavad ette provokatsioone" Venemaa enda sõjaväe vastu, et õigustada sõjalist agressiooni oma naabri vastu.

Samas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov eitas reedel Moskva valmistumist Ida-Ukraina sissetungiks ettekäände loomiseks, öeldes, et Lääne meedia teated põhinevad alusetul teabel, vahendas uudisteagentuur Tass.

USA väited ning reedel Ukraina valitsusasutuste veebisaite tabanud küberrünnakud järgnesid sel nädalal peetud pingelistele läbirääkimistele USA, ja teiste NATO riikide ning Venemaa vahel. USA ja NATO lootsid, et kõnelused heidutavad Venemaa presidenti Vladimir Putinit Ukrainasse tungimast, kuid Moskva esindajad teatasid, et kõnelused viisid ummikusse ning jätsid lahtiseks oma edasised sammud.

Ukraina strateegilise kommunikatsiooni keskus süüdistas küberrünnakutes Moskvat, märkides samas, et uurijad ei ole veel ametlikult selle korraldajat välja toonud. "See ei ole esimene ega isegi teine ​​kord, kui Ukraina internetiressursse rünnatakse enne Venemaa sõjalise agressiooni algust," teatas agentuur.

Ukraina ametnikud hoiatasid hiljuti, et küberrünnakud ja muud jõupingutused riigi destabiliseerimiseks on eelmänguks edasisele agressioonile.

USA suursaadik NATO juures Julianne Smith ütles reedel, et tõendeid Venemaa küberrünnaku kohta käsitletakse kui näidet uuest Ukraina-vastasest agressioonist, mis võib vallandada lääneriikide sanktsioonid Moskva vastu. "Jälgime kõike, mida Venemaa Ukraina suhtes teeb," ütles ta.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et mõistab küberrünnakud karmilt hukka.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell ütles, et EL-i poliitika- ja julgeolekukomitee ning küberüksused arutavad, kuidas Kiievit aidata. "Me mobiliseerime kõik oma ressursid, et aidata Ukrainal selle küberrünnakuga toime tulla. Kahjuks teadsime, et see võib juhtuda," ütles Borrell ELi välisministrite kohtumisel Prantsusmaal.