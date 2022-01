Tallinna süsteemid ei pidanud abitaotlejate survele vastu

Tallinn on põhirõhu pannud elektroonilistele taotlustele, ent esimese päeva lõunaks oli e-taotluste vastuvõtu süsteem ilmselt huviliste suure hulga tõttu ligipääsmatuks muutunud.

Energiatoetuste taotlus. Autor/allikas: Kuvatõmmis

Abilinnapea Betina Beškina sõnul prognoositakse pealinnas, et energiakulude osalist hüvitamist taotleb maksimaalselt 50 000 leibkonda. Beškina sõnul proovib linn tööjõudu juurde värvata.

"Muidugi tihtipeale tuleb taotlema vähem inimesi, kui me prognoosime. On inimesi, kes ei taotle mitte kunagi mitte midagi ja tahavad ise hakkama saada," ütles Beškina.

Suurem osa taotlusi peaks linnavalitsuse hinnangul tulema veebi kaudu. Päeva esimese nelja tunniga sai linn juba 500 taotlust.

"Linnaosadesse ootame inimesi eelregistreerimisega," ütles Beškina.

Aja kirjapanemiseks avati mitmes linnaosavalitsuses telefoniliinid juba läinud nädalal. "Mõnes linnaosas on jaanuari ajad juba täis, inimesi pannakse kirja veebruariks," sõnas Beškina.

Sõltuvalt linnaosast varieerivad ka vastuvõtuajad. Näiteks Mustamäel oodatakse inimesi kella üheksast kella 12-ni, siis tuleb tund aega pausi ning uuesti avatakse uksed kella ühest kella neljani pärastlõunal. Ning seda mitte iga päev, vaid esmaspäevast neljapäevani.

Nõmme linnaosavalitsus teatas, et nemad ootavad paberkandjal avaldusi kolmel päeval nädalas. Esmaspäeval võetakse dokumente vastu kella üheksast kuueni, neljapäeval kella viieni ning teisipäeval kõigest kella üheksast kaheni.

"Me peame arvestama, et sotsiaalvaldkond on väga suur ja küsimusi ja probleeme on palju. See on ainult üks osa. See on küll praegu väga aktuaalne ja selline valulik osa, aga ka muu sotsiaaltöö peab olema tehtud. Ja muidugi meil ei ole lõpmatult ressurssi, mida me saame kasutada," rääkis Beškina.

Beškina sõnul on Tallinn palganud juurde 15 ajutist töötajat. Neist 13 toimetavad linnaosades ning kaks vastavad linnaelanike kõnedele.

"Inimestel, kes töötavad infoliinil, ei ole reaalselt võimalik teha pausi, sest kõned tulevad järjest. Sinna me otsime veel inimest juurde. Ja linnaosadesse tuleb veel 13 inimest. Ehk siis sisuliselt kaks korda rohkem ressurssi on vaja," sõnas Beškina.

Esialgu väiksemat värbamisplaani tehes lähtus linn Beškina sõnul sellest, et avalikku raha tuleb kasutada mõistlikult ning igaks juhuks ei saa inimesi tööle võtta.

"Riik katab meile need kulud vastavalt reaalsele taotluste arvule. Ehk siis me pidime ka prognoosi tegema, kui palju neid taotlusi tuleb, et selle pealt me saame hüvitist. See on selline riski võtmine ja keerulisem matemaatika. Aga praegu näeme, et meil on vaja ressurssi juurde," rääkis Beškina veel.