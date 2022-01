Narvas esimesel päeval suurt tungi energiatoetuste taotlemisel ei olnud

Kuna umbes kolmandik Narva elanikest sai eelmisel aastal elektrit veel fikseeritud hinnaga ning ka kaugkütte hind pole Narvas tõusnud, tulid esimesel päeval hüvitist taotlema eeskätt need, kellele hinnatõus on tugevasti liiga teinud.

"Oli 15 eurot, nüüd aga 45 eurot elektri eest. Maksan korteri eest pea kogu pensioni. Mul ei jää toidule mingit raha, rääkimata sellest, et endale midagi osta. Isegi 10-15 eurot oleks suureks abiks," rääkis Viktor.

"Mul on gaasikatel kütteks. Ja kulu on 138 eurot, varem maksin umbes 60 eurot. Nüüd pean veel ühe dokumendi esitama, selle järele lähengi. Ei tea, kas võtavad vastu või saadavad jälle tagasi," rääkis Valeri.

Linnavalitsuse andmeil elab suhtelises vaesuses ligi kolmandik ehk umbes 17 000 Narva elanikku. Kui paljud neist füüsiliselt oma taotlusega kohale lähevad, pole selge, kuid naaberomavalitsuste kogemus teeb valvsaks.

"Meie Ida-Virumaa naabrid räägivad sellest, et hüvitise järgi tuleb väga palju inimesi, väga palju. Ootame eeskätt sama probleemi. Me peame toime tulema ja avaldused kõigilt vastu võtma. Need arved lükkasid inimesed vaesusesse," ütles sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljeva.

Narvas saab energiahinna hüvitise taotlusi esitada viies teeninduspunktis või e-postiga.