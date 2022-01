Võrklaev: pakkusime välja oma hinnalae meetme

Võrklaeva sõnul jõuti esmaspäeval koalitsiooninõukogus mitmetes teemades ühisosani, kuid universaalset kompenseerimist Reformierakond siiski ei poolda.

"Homme arutame, loomulikult lootuses kokkuleppele jõuda. Täna mitmetes teemades me jõudsime ühisosani, aga pall on mõlema käes ja ei ole mõistlik kompenseerida kõigil 50 protsendi ulatuses arveid, see lihtsalt käib riigil üle jõu ja kõik ei vaja seda, seda on ka inimesed öelnud. Oleme pakkunud oma hinnalae meetme ja ma usun küll, et kui seda edasi analüüsida, siis Keskerakond võiks olla siin valmis vastu tulema," lausus Võrklaev.

Võrklaev märkis, et keerulises julgeolekuolukorras ei saa eraldada 170 miljonit eurot lausaliseks energiaarvete kompenseerimiseks. "Need ettepanekud, mis me täna välja pakkusime, seal on väga suur ühisosa ja meil on suur potentsiaal teisipäeval kokkuleppele jõuda," lisas ta.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid märkis, et esmaspäevasel kohtumisel oli ühtteist, milles võib kokkuleppele jõuda. Universaalne toetusmeede on tema sõnul siiski keerulises olukorras kõige mõistlikum.

"Universaalne meede erakorralisel ajal on mõistlik. Meie abipaketi uus maht oli 181 miljonit. Täna, kui me vaidlesime Reformierakonnaga, siis me jõudsime 35 kuni 40 miljoni peale, seda on tänases olustikus vähe. Ma ka tunnustan Kaja Kallast ja meie koostööpartnerit, et detsembris tegutsesime. Kuid tänased arved näitavad, et me oleme hinnanud valesti olukord ühiskonnas ja meil on vaja uusi abipakette," lausus ta.

Karilaid lisas, et tema hinnangul on vaidlemisega liiga palju aega kaotatud ja see on Keskerakonna jaoks probleem.