Sikkut: peaministri poliitiline avaldus oli täielik pettumus

Kallas käis teisipäeval riigikogus välja ideed, kuidas energiasüsteemi võiks tulevikus arendada. Konkreetseid lühiajalisi meetmeid ta ei pakkunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Energiahindade kriisi pikaajaliste lahenduse seas tõi peaminister välja, et kõige odavam elekter tuleb tuuleparkidest, siis hüdroenergiast, seejärel tuumaenergiast ja koostootmisjaamadest. Ta märkis, et üle tuleks vaadata Euroopa süsinikuhinna mehhanism ehk ETS.

"Elu on näidanud, et praegune lahendus ei ole parim ja seda tuleb täiustada. Majandusele on mõistetav ja talutav, kui heitkoguste kauplemise süsteemi hinna muutus oleks planeeritavam ehk lineaarsem, mitte nii nagu praegu, meenutades sõitu Ameerika mägedel," sõnas Kallas.

Tema sõnul on pikalt kehtinud madalad elektrihinnad mõjunud uinutavalt ja vajadus energiat säästa pole olnud nii aktuaalne.

"Aga endiselt kehtib tõde, et kõige odavam elekter on säästetud elekter. Seetõttu peame vaatama, kuidas saaksime aidata inimestel ennast ise aidata. Selleks on vaja nii energiasäästu meetmeid kui ka meetmeid oma vajaduste katmiseks mõeldud väiketootmiste rajamiseks," lisas ta.

Sotsiaademokraat Riina Sikkuti sõnul oli energiahindade järsk tõus šokk kõigile ning nii suurt kulu ei saa jätta iga inimese enda kanda.

"Täna see poliitiline avaldus, mida me kuulsime, oli täielik pettumus. Suur osa peaministri avaldusest oli justkui loeng Taavi Aasale, mida riik peaks tegema strateegiliste valikutena energiapoliitikas," selgitas Sikkut.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid märkis, et pikaajalised meetmed ei ole praegu koalitsioonis põhilise konflikti allikas, vaid ikkagi lühiajalised lahendused.

"Keskerakond on signaliseerinud viimase nädala ajaga korduvalt, et me tahame mahukamat ja abipaketti ettevõtjatele ja ka eratarbijatele. Ja kahjuks sellele peaministri avaldus ei keskendunud," kommenteeris ta.

Energiahindade kompenseerimise meetmeid kogunes teisipäeva pärastlõunal arutama taas koalitsiooninõukogu, mis aga jälle kokkuleppele ei jõudnud.