Apple'i müük saavutas järjekordse rekordi

Apple'i puhaskasum kasvas 20 protsendi võrra, see oli 34,6 miljardit dollarit. Analüütikud prognoosisid kasumiks 31,1 miljardit dollarit. Apple'i aktsia hind tõusis neljapäeval viie protsendi võrra, teatas Financial Times.

Apple'i finantsjuht Luca Maestri ütles ajalehele Financial Times, et tarnehäired läksid firmale maksma umbes kuus miljardit dollarit. Maestri eeldab, et tarnehäired leevenevad.

"Me loodame püstitada märtsi lõpus müügi rekordi ja loodame, et tulud kasvavad aasta-aastalt kindlalt," ütles Maestri.

"USA-s ja Austraalias olid viis enim müüdud nutitelefonid iPhone'id. Müük kasvas ka Hiina linnapiirkondades," lisas Maestri.

Apple'i müük kasvas Hiinas 21 protsendi võrra 25,8 miljardi dollarini. USA-s kasvas müük 11 protsenti 51,5 miljardi dollarini. Euroopas ulatus firma müük 29,7 miljardi dollarini.

Apple'i juhi Tim Cooki sõnul ei plaani firma oma tarneahelat üle vaadata. "Ma arvan, et meie tarneahel töötab praegust olukorda arvestades tegelikult väga hästi," ütles Cook.

Apple'i teenuste üksuse tulu kasvas 24 protsendi võrra 19,5 miljardi dollarini. "Meie platvormil on nüüd üle 785 miljoni tasulise tellija," ütles Maestri.

Apple'ist sai jaanuari alguses esimene kolm triljonit dollarit väärt ettevõte. Firma turuväärtus on viimase 16 kuu jooksul tõusnud umbes ühe triljoni dollari võrra.