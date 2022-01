Ühendkuningriigis kaob ka maskikohustus

Peaminister Boris Johnson teatas, et piiranguid leevendatakse, kuna valitsust nõustavate teadlaste hinnangul on omikroniga kaasnenud nakatumislaine tipp möödas.

Inglismaa põhjaosa haiglates on koormus küll veel suur, aga Johnsoni sõnul on teistes piirkondades inimeste haiglasse sattumine ja internsiivravivajadus vähenenud.

Edaspidi ei soovita valitsus enam ka kaugtööd.

"Inimestel tuleks oma tööandjatega arutada kontoritesse naasmist," soovitas peaminister.

"Hoolikalt andmeid uurides jõudis valitsus järeldusele, et enam ei ole maski kandmine kohustuslik. Maski ei ole vaja kanda ka klassiruumides ja haridusministeerium saadab peagi laiali korralduse, et maskid pole enam kohustuslikud ka ühistes ruumides. Üldiselt soovitame endiselt kasutada maski siseruumides, kus on palju rahvast, eriti kui kohtute inimestega, kellega te tavaliselt kokku ei puutu. Usume aga, et inimesed on mõistlikud ja me ei mõista edaspidi hukka neid, kes otsustavad maski mitte kanda," teatas Johnson.

Ühendkuningriigis karmistati piirangud detsembris, et pidurdada omikronitüve levikut ja võita aega tõhustusdooside tegemiseks.