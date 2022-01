Blinken Berliinis: NATO on Ukraina-Vene pingete suhtes ühtne

"Moskvale antakse ühtne kiire ja karm vastus, kui Venemaa väed peaksid Ukrainasse tungima," ütles Blinken.

Blinken kohtub reedel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga. "Ma tagan, et räägime ja tegutseme koos ühel häälel, kui asi puudutab Venemaad," ütles Blinken.

"See ühtsus annab meile jõudu ja tugevust. See on põhjus, miks me loome ennekõike vabatahtlikke liite. See on ka põhjus, miks Venemaa püüab meid lõhestada," lisas Blinken.

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock hoiatas, et edasisel olukorra eskaleerumisel ootab Moskvat terve rida sanktsioone.

"Nõuame tungivalt, et Venemaa astuks samme deeskalatsiooni suunas. Iga edasine agressiivne käitumine või agressioon tooks kaasa tõsised tagajärjed. See pole midagi vähemat kui rahu säilitamise küsimus Euroopas. Meie jaoks on see eksistentsiaalne," ütles Baerbock.