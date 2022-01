Mikser: Lääne ühtsuse hägustamine ei tule kasuks

"Pingutused selleks, et [Ukrainas sõja] ägenemist ära hoida, jätkuvad. Aga loomulikult meie valmidus ja demokraatliku läänemaailma ühtsus on olulised ja sõnumid, mis seda pilti hägustavad, ei tule asjale kasuks," tõdes Mikser vastuseks palvele kommenteerida USA presidendi äsja öeldut, kus Ameerika Ühendriikide liider tunnistas, et Vene vägede "väike sissetung" Ukrainasse ei pruugi kutsuda esile Lääne tõsist reageeringut.

"Bideni mõningad väljaütlemised eilsel pressikonverentsil vajasid üsna kohest korrigeerimist ja selgitamist ka Valge Maja pressiesindaja poolt," märkis Mikser.

"Praegu peaks läänemaailma liidrid kindlasti säilitama külma pead ja olema oma sõnumites võimalikult ühtsed. Ja sõnumi selgus peaks kindlasti kandma seda mõtet, et mistahes avantüür, vägede liigutamine Ukrainasse saab kohese vastureaktsiooni, mis on sedavõrd kaalukas, et peaks panema Venemaa ümber mõtlema," jätkas ta.

Mikseri sõnul on Venemaa president Vladimir Putin sedavõrd ratsionaalne oma tegutsemises, et analüüsib väga hoolikalt ettevõetavate avantüüride loodetavat kasu ja võimalikku kaasnevat kahju.

"Kui kahju on suurem kui mistahes loodetav kasu – olgu siis mingisugune territoriaalne või muu kasu, siis ta kindlasti mõtleb pikemalt ja võiks avantüürist loobuda. Kui ta usub, et ta pääseb kergelt ja saavutatav trofee on hinnalisem kui mistahes karistus, siis kahtlemata see muudab eskalatsiooni tõenäolisemaks," rääkis europarlamendi liige.

"Kindlasti on oluline, et sõnum oleks selge, et see ei oleks mitmeti mõistetav, et ükski sõnum, mis tuleb läänemaailma liidritelt, ei annaks Venemaa liidritele mõtet, et võib-olla mingisugune piiratud avantüür võib jääda vastuseta, võib jääda karistamata," lisas Mikser.

Samas kutsus Mikser üles mitte ise võimendama võimalikke mõrasid Lääne ühtsuses.

"Ma arvan, et ega ka pidev hädaldamine selle üle, et ega vist vastus ei saa olema piisavalt karm, õhutab Vene liidrit mõtlema ülearu julgeid mõtteid. Ma arvan, et me peaksime ka oma sõnumites olema kindlad ja selged ning andma mõista, et seisame ja töötame kõigi oma diplomaatiliste ja poliitiliste vahenditega selle nimel, et Lääne ühtsust tugevdada ja taastada, kui seda on vaja taastada," rõhutas Mikser.