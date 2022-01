Soome terviseamet: koroonapassi põhimõtted vajaks uuendamist

Salmineni sõnul on pärast delta tüve välja tõrjumist omikroni poolt vaja uut lähenemist, kirjutas Helsingin Sanomat.

Koroonapassi eesmärk on olnud hoida teenused avatuna ja majandus käimas, ilma et epideemia liiga hulluks läheks. "Pass kehtestati sügisel mõttega, et see vähendab nakkusi. Viirus ei liigu, kui on ainult vaktsineeritud või testitud. See töötas delta tüve puhul," ütles Salminen.

Salminen tõi sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumile saadetud kirjas, et omikroni tüvi nakatab vaktsineeritud inimesi peaaegu sama kergesti kui vaktsineerimata inimesi ning seetõttu muutubki senistel alustel koroonapass mõttetuks.

Salmineni sõnul võib koroonapassi kasutamine avalike teenuste juures lausa epideemiat kiirendada, sest selle kasutamise juures kaasnevad ka erinevad kontaktid.

Ta rõhutas, et peab vaktsineerimist siiski raske Covidi vormi vastu tõhusaks kaitseks.

Salminen rääkis veel, et kuigi koroonapass, mis nõuab vaktsineerimist on mõnedes riikides motiveerinud inimesi vaktsineerima, siis põhimõtteliselt vaktsiinivastaseid inimesi see vaktsineerima ei pane.

Koroonapassist loobumise ühe probleemina tõi ta esile, et see on reisimise aluseks Euroopa Liidus.