Blinken: praegu Venemaale sanktsioonide kehtestamine õõnestaks heidutust

"Mis puudutab sanktsioone, siis nende eesmärk Venemaa agressiooni heidutamine. Kui need kehtestada praegu, kaotaks need heidutava mõju," ütles Blinken.

Blinken kordas intervjuus taas lubadust, et kui kas või üks Vene väeüksus siseneks Ukrainasse, oleks sellel Venemaa jaoks tõsised tagajärjed ning lääneriigid vastaksid sellele märkimisväärselt.

Blinken sõnul ollakse valmis reageerima erinevatele viisidele, kuidas Venemaa võib Ukrainat rünnata.

CBS-ile antud intervjuus eitas Blinken, et USA reaktsiooni Venemaa tegevusele võivad tagasi hoida Iraani tuumaläbirääkimised, kus USA-l on vaja Venemaa toetust. "Mitte vähimalgi moel," lausus ta.

Telejaamale NBC küsimusele USA diplomaatide kohta Ukrainas vastas Blinken, et olukorda jälgitakse päev-päevalt.

Fox News väitis laupäeval, viidates ametnikele, et USA välisministeerium kutsub oma Ukraina saatkonna töötajate perekonnad kodumaale. Üks ametnik lisas, et järgmisel nädalal annab välisministeerium Ukrainas viibivatele ameeriklastele soovituse sealt lahkumiseks reisilennukitega, kuni see veel võimalik on.

USA välisministeeriumi pressiesindaja ütles CNN-ile, et tal ei ole sel teemal praegu midagi teatada.