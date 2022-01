Valgevenesse saabunud migrantide smugeldamiselt on tabatud kümme eestlast

Leedu ja Poola võimud on tabanud kümme Eesti kodanikku, kes on osalenud Valgevene kaudu Euroopa Liitu siseneda soovivate Lähis-Ida migrantide smugeldamisel, teatab Eesti Päevaleht (EPL).

"Enamasti on nad vahele jäänud Poolas, aga ka Leedus. Nende sõiduautodest on kaassõitjatena tabatud enamasti Iraagist pärit immigrante, kes poleks seal olla tohtinud. Kolm-neli inimest, just nii palju, kui autosse mahub," kirjutas EPL. Üks Eesti kodanik tabati ka otse Poola-Valgevene piiril, kus ta aitas neljal inimesel Poolasse siseneda.

Illegaalseid immigrante vedama palgatud autojuhtide töö on lihtne. Nad saavad telefoni teel koordinaadid ja juhised, kuhu sõita ja keda peale võtta. Midagi rääkima ei pea. "Põhimõtteliselt nagu Bolti taksojuht, ainult et distantsid on pikemad ning teenistus parem ja mitteametlikum," rääkis Põhja prefektuuri piirivalvebüroo teabetöö vanempiiriametnik Emeri Põld lehele.

Kinni peetud Eesti kodanike ühine omadus on see, et nad kõik on mõnda aega elanud ja töötanud Soomes ning loonud seal kontakte Iraagi ja Süüria kodanikega.