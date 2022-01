Biden arutas võimalusi vägede suurendamiseks Baltikumis

CNN-iga kõnelenud ametniku sõnul toimus laupäeval Camp Davidis briifing, kus osalesid virtuaalselt kaitseminister Lloyd Austin ja staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley.

Kohtumisel arutati vägede suurendamise kõrval ka värskeimat luureinfot ja liitlaste plaane, kuidas reageerida Venemaa Ukraina-rünnakule, väitis ametnik.

Valge Maja teatel osalesid videokõnes veel riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ja Bideni nõunik Steve Ricchetti.

Ajaleht The New York Times kirjutas laupäeval esimesena sellest, et Bidenile tutvustatakse võimalusi vägede suurendamiseks Ida-Euroopas. Otsus selle kohta võib sündida juba sel nädalal.

Üks kaalumisel olevaid võimalusi on saata 1000–5000 sõdurit nii Balti riikidesse kui ka mujale Ida-Euroopasse.

Reutersiga rääkinud ametnik keeldus sõdurite arvu kinnitamast, kuid ütles, et plaanid on töös ja liitlastega käib arutelu võimalike variantide üle.

CNN-i teatel on lisavägede saatmise eesmärk nii heidutus kui ka liitlaste rahustamine. Kaalumisel on, kas paigutada ümber juba Euroopas olevaid vägesid või tuua lisa väljaspoolt Euroopat.

NATO on juba pikemat aega kaalunud Venemaa rünnaku korral Ida-Euroopasse tuhandete sõdurite saatmist. Ka britid otsivad võimalusi Eestisse sõdureid juurde saata.