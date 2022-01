EL-i välisministrid lubavad rünnaku korral Venemaale ulatuslikke sanktsioone

"Venemaa peaks teadma, Putin peaks teadma, et hind provokatsioonide ja vägede kasutamise eest võimu muutmiseks Euroopas on äärmiselt kõrge. Nad jäävad isoleerituks ja saavad meilt karmi reaktsiooni," ütles Taani välisminister Jeppe Kofod.

"Kui ütleme, et sanktsioonid on talumatud, siis nad peavad seda olema ja see on ainus heidutus. Kui nad on talutavad, siis pole heidutust," sõnas Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

"Finantssanktsioonide ja kaubanduse vaates on kõik arutelu all. Ausalt öeldes, ei usu mina, et Nord Stream 2, millel pole tegutsemise lubagi, oleks eriliselt ohtlik Venemaa ja Moskva jaoks. On ka teisi meetmeid. Oleksin ettevaatlik idee suhtes, et peaksime kehtestama sanktsioonid teatud võtmesõnade suhtes. See pole nii, et kui pakett ei sisalda Nord Streami või SWIFT-i, siis on sanktsioonid nõrgad," kommenteeris Austria välisminister Alexander Schallenberg.

EL-i välisministrid said USA välisministrilt Antony Blinkenilt ülevaate eelmise nädala kohtumisest Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga.