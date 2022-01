Sutt kiirtestidest: küsimus pole kas, vaid millal

Valitsus jättis muutmata senised koroonapiirangud ja arutelu juurde tullakse tagasi järgmisel nädalal. Teadusnõukoja sõnul tuleks kiirtestide lubamisel praeguse viiruse leviku tingimustes testida kõiki ehk ka vaktsineeritud inimesi.

Kuigi Keskerakond on avalikkuses korduvalt andnud mõista, et sooviks koroonapiirangute ümbervaatamist ja taastada vaktsineerimata inimestele kiirtestidega suuremad vabadused, jättis valitsus täna kehtivad reeglid jõusse.

"Küsimus mida me täna arutasime oli kas praeguses epidemioloogilises olukorras on mõistlik võtta kolmanda meetmena kasutusele ka kiirtest. Kuulasime ära teadusnõukoja ettekande. Teadusnõukojal oli hulk põhjendusi, miks see praegu - ja ma rõhutan praegu - ei ole mõistlik samm," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

"Mina oleks valmis langetama selle otsuse mingi konkreetse kuupäevaga. On ta alates veebruarist või mingist muust kuupäevast, et anda see signaal ühiskonnale, kes jäänud kõrvale enda valiku tõttu teatud tegevustest, et ka nendel on võimalik meelelahutus- ja vabaaja tegevustest osa võtta," rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Kuna vaktsiinid aitavad ennetada vaid rasket haigestumist, tuleks kiirtestide lubamisel testida kõiki. Vastasel juhul võiks kiirtestide võrdsustamine koroonapassiga vaktsineerimata inimesed ohtu seada, leiab teadusnõukoda.

"Tegelikult peaks testima kõiki inimesi. See oleks üks tee mida valida. Sellises tõusujoones, kus me ei tea, mis haiglaravi patsientide hulgaga saab, siis meetmeid muuta ei tundu mõistlik. Vähemalt neid leevendada," rääkis teadusnõukoja liige, Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja Mait Altmets.

Kuigi haiglas viibivate koroonapatsientide arv jääb deltatüve rekorditele selgelt alla, on praegu probleemiks haiglapersonali rekordiline haigestumine koroonasse.

"Hetkel on ligikaudu 100 inimest Covidi tõttu eemal. Covidi tõttu me sellist arvu varem pole näinud," sõnas Altmets.

Kui nakatumise murdepunkt on ületatud, soovib Tanel Kiik viia valitsusse veel mitmed koroonapiirangud, mida leevendada.

"Näiteks välitingimustes Covid-tõendi nõudmine kindlasti on koht, mis väärib ringivaatamist. Teine teema on ka alaealistega seonduv, ehk sellised reeglid-piirangud, millel ei ole väga suurt mõju tegelikult nakatumise levikule, haiglate koormusele, aga mis annaksid ühiskonna teatud rühmadele vabadust juurde, teeksid ettevõtete elu kergemaks. Neid samme võiks järkjärgult astuda. Eesmärk on jõuda tavapärase ühiskonnaeluni tagasi," sõnas Kiik.

"Me jõuame kindlasti sinna punkti, kus me saame neid reegleid leevendada. See on kindel. Minu jaoks on ainuke küsimus mitte kas, vaid millal," sõnas Sutt.