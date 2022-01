Kantar Emor: Reformierakond langes toetuselt neljandaks

2022. aasta alguses on kolme protsendi sees (toetustega 19–22 protsenti) neli erakonda ja seda pole Kantar Emori küsitlustes viimase paarikümne aasta jooksul kordagi juhtunud.

"Tavapäraselt on olnud kas üks kindel liider või liidripositsiooni on jaganud kaks erakonda ning harva ka kolm erakonda," märkis Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks EKRE-le oma hääle 22 protsenti valijatest. Sama suur oli EKRE toetus ka detsembrikuus.

"EKRE toetajaskonnaks on jätkuvalt peamiselt mehed, kuid nüüd on nende toetajate vanuseline jaotus ühtlustumas. Kui varem sai öelda, et EKRE on vanemaealiste meeste erakond, siis viimastel kuudel on selle erakonna toetus kasvamas ka noorte hulgas. Ka venekeelsete valijate toetus on EKRE-le pikemaajaliselt kasvamas," sõnas Voog.

Eesti 200 toetus kasvab kõikides valijarühmades

Teist-kolmandat kohta jagasid võrdselt 20 protsendi suuruse toetusega Keskerakond ja parlamendiväline Eesti 200. Kuu varem oli Keskerakonnal toetajaid 17 protsenti ja Eesti 200-l 20 protsenti.

Kuigi viimase kuuga Keskerakonna toetus tõusis, on Keskerakonna toetus viimase kahe aasta jooksul olnud väikese langeva trendiga. "Nende põhiline toetaja on kesk- või vanemaealine naine," sõnas Voog.

Voogi sõnul on aga Eesti 200 toetus kasvamas pea kõikides sotsiaal-demograafilistes rühmades. "Enam ei saa öelda, et see oleks vaid noorte erakond. Toetus on veel oluliselt nõrgem üle 65-aastaste hulgas."

"Kõige järsem on olnud Reformierakonna toetuse langus noorte hulgas."

Seevastu Reformierakonna toetus oli jaanuaris 19 protsenti, mis jättis nad nelja suurema toetusega partei võrdluses napilt viimaseks. "Kõige järsem on olnud Reformierakonna toetuse langus noorte hulgas," ütles Voog.

Sotside toetus valimiste järgse aja madalaim

Esinelikust jäävad kaugele maha Isamaa üheksa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond seitsme protsendi suuruse toetusega.

Kuu varem oli Isamaal toetajaid seitse ja sotsidel 10 protsenti ehk Isamaal õnnestus kuuga toetust veidi tõsta, samas kui peagi endale uut juhti valivate sotside toetus langes Emori küsitluses viimaste riigikogu valimiste järgse aja madalaimale tasemele.

"Isamaa toetus on viimase aasta jooksul väikese tõusva trendiga ning samaväärse langusega on olnud SDE," märkis Voog.

Rohelisi toetas neli ja Tulevikuerakonda üks protsent vastanutest. "Toetus rohelistele on küll veel marginaalne, kuid viimase aasta jooksul pigem tõusva trendiga," sõnas Voog.

Kantar Emor annab andmed nende vastajate kohta, kel oli olemas poliitiline eelistus. See muudab tulemuste esitluse võrreldavaks riigikogu valimiste olukorraga. Jaanuaris ei osanud oma poliitilist eelistust öelda 23 protsenti küsitletutest, detsembris oli selliseid vastajaid 19 protsenti. Ehk kasvanud on eelistuseta vastajate osakaal.

Kantar Emor on ERR-i uus uuringupartner

Alates 2022. aasta jaanuarist tellib ERR erakondade toetusreitinguid Kantar Emorilt, kes hankega aastase pakkumuse võitis. Küsitlus tehti 13.–21. jaanuarini ja sellele vastas kokku 1358 erakondlikku eelistust omanud valmisealist kodanikku.

Kantar Emor kasutas kombineeritud meetodit: küsitlus tehti igakuise cawibus-uuringu (veebiküsitlus, vähemalt 1000 vastajat vanuses 15–84 aastat) ja igakuise catibus-uuringu (telefoniküsitlus, vähemalt 550 vastajat vanuses 15–84 aastat) raames. Catibus'i tulemuste osakaal moodustas 50 protsenti kaalutud kogutulemusest.

Täpsemalt saab erakondade toetuste kohta sotsiaal-demograafilistes rühmades lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee veebisaates värskeid erakondade toetusnumbreid lähemalt Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog ning ERR-i ajakirjanikud Indrek Kiisler ja Urmet Kook.