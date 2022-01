Aivar Voog: Keskerakonna toetuse kasv tuleb partei juhtide aktiivsusest

Populaarseim partei oli jaanuaris EKRE, keda küsitluse järgi toetas 22 protsenti valijaist. Keskerakonna ja Eesti 200 toetus oli 20 protsenti. Populaarsuselt neljas erakond oli jaanuaris peaministripartei Reformierakond, mida toetas 19 protsenti küsitlusele vastajaist.

Kuigi Reformierakond on viimase aasta olnud languskursil, tõukas Keskerakonna kolmeprotsendiline tõus peaministripartei jaanuaris neljandaks. Ülejäänud kolme populaaresema erakonna toetus jäi kuises võrdluses samale tasemele.

Et aasta alguses on kolme protsendi sees neli erakonda, viitab ebastabiilsele situatsioonile, ütles Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog "Aktuaalsele kaamerale".

Stabiilsuseks on tema sõnul vaja liidrit, seega edasine sõltub erakondadest, millised trendid jätkuvad.

Reitingus oma sooritust parandanud Keskerakond saavutas kolmanda koha tänu parteijuhtide viimase kuu aktiivsusele.

"Keskerakonna liidrid on olnud eristuva kommunikatsiooniga, nende sõnumid on olnud Reformierakonna sõnumitest või valituse pealiinist eristuvad, nad on olnud eripärased ja esindanud rohkem populaarseid rahva poolt enam toetatud seisukohti," selgitas Voog.

Keskerakond ei nõustu, nagu oleks kõrgema koha edetabelis saanud tänu populismile. Tegeletud on partei hinnangul inimeste muredele lahenduste leidmisega.

"Seda võib nimetada üht- või teistpidi, aga see mure on ju kõikides valijasegmentides ja me näeme seda ju ka teiste erakondade reitingutes, et ei ole see ainult ühe erakonna valijate probleem. See on kogu Eesti inimeste ning ettevõtete probleem. Ja ma arvan, et populism on selle kohta karm öelda, pigem on see murega tegelemine ja sellega tulebki tegeleda," rääkis Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

Reformierakonna esimehe, peaminister Kaja Kallase sõnul on ootused neile olnud suured ja võib-olla ei suudetud ootustele nii kiiresti vastata. Olulised on pikas perspektiivis toodud õiged otsused.

"Võtame kas või valitsuse otsus hoida hambad ristis ühiskond avatuna, kui kõik ütlesid, et tuleb teha, tuleb kõik kinni panna. Me ei pannud kinni ja see oli tagasi vaadates õige otsus. Ka sellel hetkel saime palju kriitikat. Või siis, et kuulutage välja eriolukord. Seda ei ole vaja. Ka siis saime palju kriitikat, mis toob reitingut alla. Pikas perspektiivis on need olnud õiged otsused," rääkis Kallas,

Erakondade edetabelit juhib jätkuvalt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Üha enam toetavad neid venekeelsed valijad ja noored. Voogi sõnul seisneb nende edu koroonaviiruse piirangute ja massilise vaktsineerimise vastasuses.

"Noored, kes tahaksid elada aktiivset elu, nende jaoks on see väga oluline. Ka mitte-eestlaste hulgas on piirangute vastasus palju tugevam kui eestlaste hulgas," selgitas Voog.

Sotsiaaldemokraadid peavad Voogi sõnul leidma oma isikupära, millega poliitmaastikul eristuda, kuid uue esimehe valimine sellele ilmselt kaasa ei aita, kuna kumbki kandidaat ei ole laiemalt tuntud.