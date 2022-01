Eksperdid: pandeemia haripunkt on Helsingis saavutatud

Soomes levib kiiresti koroonaviiruse omikroni variant, eksperdid siiski eeldavad, et lähikuude jooksul pandeemia leeveneb. Helsingi piirkonna nakkushaiguste peaarsti Asko Järvineni sõnul on pandeemia haripunkt Helsingis juba saavutatud.

"Mitme rahvusvahelise uuringu kohaselt kestab omikroni variandi haripunkt umbes 3-5 nädalat. Seetõttu võib Uusimaal veebruaris pandeemia hakata leevenema," ütles Järvinen.

Sarnasel seisukohal on ka epidemioloog Jussi Sane. "Ma arvan, et aasta algus on selle pandeemia omamoodi lõppmäng. Vaktsineerimise määr on kõrge, paljud on haiguse juba läbi põdenud, " ütles Sane.

Helsingi ülikooli viroloogia professori Olli Vapalahti sõnul on inimeste immuunsus koroona suhtes parem kui kunagi varem. "Oleme praegu täiesti teistsuguses olukorras kui pandeemia alguses. On alust arvata, et olukord leeveneb kiiresti," ütles Vapalahti.

Vapalahti hoiatas, et veel pole teada, kuidas viirus edasi areneb. "On aus tunnistada, me ei tea, mis edasi saab," ütles Vapalahti.

Eksperdid eeldavad, et koroonaviirus ei kao maailmast täielikult. See liigub edasi endeemilisse faasi ja ei koorma tervishoidu enam nii palju. Viirus levib inimeste seas edasi ja tekivad uued variandid, vahendas Yle.

Helsingi ja Uusimaa piirkonna linnad loobusid eelmisel nädalal koroonaisolatsiooni nõudmisest. Koroonaviirusega nakatunud inimesed peavad edaspidi järgima tavapärast haiguspuhkuse kava. Vantaa linnavalitsus teatas esmaspäeval, et inimesed saavad koroonaga nakatumise korral minna tööle, kui neil sümptomid puuduvad.

Soome peaminister Sanna Marin kirjutas teisipäeval Twitteris, et valitsus kaalub piirangute kiiremat leevendamist. See puudutab eelkõige restoranide lahtiolekuaja pikendamist.