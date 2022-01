Ametlikke tekste hakatakse puuetega inimestele lihtsamaks muutma

Intellektipuudega inimeste jaoks on ametlikke tekste pahatihti keeruline lugeda.

"Näiteks sõna "kuritegu". Kui ma hästi kiiresti seda ütlen, siis inimesed, kellel on vaimne puue, ei saa sellest väga aru. Aga kui me ütleme eraldi kahte sõna "kuri" ja "tegu", siis inimene saab aru, et see on mingi tegu, mis seotud kurjusega," tõi sotsiaalkindlustusameti osakonnajuhataja Olga Jevdokimova näite.

Veelgi raskem on olukord, kus intellektipuudega inimene vajab abi ja selleks tuleb pöörduda mõnele ametlikule veebilehele.

"Tihtipeale inimesed ei saa arugi, et nad on ohvrid või peaksid kuskilt abi paluma. Kas või lihtsalt nõustamist või ärakuulamist mingil telefoniliinil," ütles projektijuht, Vaimupuu tegevtoimetaja Kerttu Rakke.

Olukorra parandamiseks alustas Vaimupuu koostöös sotsiaalkindlustusametiga projekti, mille eesmärk on koostada lihtsasti loetavaid tekste. Tõlgitakse sotsiaalteenustega seotud tekste, mis näiteks selgitavad puuetega inimestele, mida peetakse silmas vägivalla või kuriteo all, ja kuhu nende korral pöörduda.

Puuetega inimeste koda toob välja, et lihtsustatud tekstidest saadav kasu on laiem.

"Lihtsustatud tekstid ongi kasulikud, mitte ainult ühele sihtrühmale, vaid kohe mitmele: intellektipuudega inimestele, lugemisraskustega inimestele. Ja on teada, et ka muukeelsetele inimestele on see suureks abiks, kui teksti on tehtud lihtsamaks," lausus puuetega inimeste koja peaspetsialist Vladislav Veližanin.

Materjalid koostatakse nii eesti kui ka vene keeles. Projekt valmib märtsi lõpuks.