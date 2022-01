ERR Ukrainas: kohalikud elanikud ei tea, mida tulevik toob

Zoja Ivanovna sõidab koju Luhanskisse. Ta tuli Kanadast, kus ta käis oma pojal külas. Kiievis sai ta teada, et Ukraina ja Venemaa on sõja lävel – aga ei uskunud seda.

"Ajalehed külvavad paanikat, täpselt nii ongi. Ma ostsin ajalehe, seal on suurte tähtedega trükitud ukraina ja vene keeles: "Peaasi, et sõda ei tuleks". Ma tõin selle ajalehe endaga Luhanskisse kaasa," ütles Ivanovna.

"Ma ei tea, ma ei usu. Putin ei luba, meie omad ka ei luba, mitte keegi seda ei luba. Ja miks Ameerika? Kuidas Ameerika üldse puutub sellesse? Miks nad topivad oma nina meie asjadesse?" rääkis Luhanski elanik Jevdokia.

Kuid mitte kõik niinimetatud Luhanski rahvavabariigi elanikud ei ole veendunud, et sõda ei tule.

"Ma arvan, et Putini poliitika on Ukraina, sealhulgas ka Luhanski huvidega vastuolus. On see normaalne, et me seitse aastat elame sellistes tingimustes? Me käime siinpool pensioni saamas. See raha, mis sealt poolt pakutakse, ei vasta elatustasemele. Arvan, et see on ebanormaalne. Sõda on üleüldse ebanormaalne," rääkis üks Luhanski elanik.

Vähesed on nõus rääkima välisajakirjanikega, rääkimata oma nime avaldamisest.