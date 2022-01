ERR Ida-Ukrainas: Katerinivkas on praegu rahulikum kui paari kuu eest

Katerinivka küla elanikud Irina ja Jelena saavad kokku küla klubis ehk rahvamajas, et valmistuda rajooni tulevaseks käsitöökonkursiks. Loometöö viib mõtted sõjast eemale.

"Esiteks me ei saa midagi mõjutada. Kaheksa aastat muretsemist. Muretseme, muretseme kogu aeg, tervis ei pea enam vastu. Sellepärast püüame kõike rahulikult võtta," ütles Irina "Aktuaalsele kaamerale".

"Meil pole kuhugi minna. Meile ei pakuta mitte midagi. Tuleb kõike osta oma raha eest. Meil aga ei ole sellist raha, et minna kuhugi ja osta endale seal maja. Kahjuks valitsus meile seda ei paku. Kui pakuks, siis muidugi läheksime ära," sõnas Jelena.

Luganski oblastis asuv Katerinivka küla klubi on üle tee Ukraina sõdurite positsioonidest. Selle taga metsades võivad vabalt juba olla separatistid.

"Eelmisel nädalal jäime ühe korra tule alla. Ja siis kolm-neli päeva valitses meie brigaadi vastutusalal absoluutne vaikus. Siis hakati provotseerima, tulistati miinipildujatest ja kahuritest. See on aga suhteliselt rahulik võrreldes sellega, mis siin toimus eelmise aasta lõpus, näiteks novembris. Nüüd on tõesti palju rahulikum," rääkis Ukraina kaitseväe 24. brigaadi pressiohvitser Nazar Ilnitski.

"Selle ažiotaaži tõttu nemad ei taha meid provotseerida ja meie samuti ei provotseeri neid. Avame vastutule ainult nende rünnakute puhul. Ja nii see käib juba paar kuud. Ažiotaaž tähendab seda, et neil on vaikus ja meil samuti," rääkis Ukraina sõjaväelane "Elevant", kelle sõnul avasid ukrainlased viimati vastutule kaks nädalat tagasi.

Ažiotaaž väljendub välisajakirjanike tihedamates visiitides rindejoonele. Mõnel päeval peab Ilnitski kaevikutesse viima kuus kuni kaheksa gruppi ajakirjanikke.

"Mida rohkem välisajakirjanikke meil käib, seda rohkem meist räägitakse. See tähendab, et maailm tunneb huvi meie vastu. Me näitame ennast, näitame, et seisame omal pinnal. Me ei kavatse rünnata, me ei taha midagi, mis meile ei kuulu, meid see ei huvita. Meid huvitavad meie riigi administratiivpiirid, ei vähem ega rohkem," ütles Ilnitski.

Kuidas suhtutakse seal aga kuulujuttudesse sõja võimalikkusest?

"On olnud erinevaid uudiseid. Kuulsime, et nad juba tungivad peale, samuti kuulsime, et nad alles valmistuvad pealetungiks. On olnud erinevaid uudiseid. Ausalt öeldes, ma ei mõtle enam selle peale. Tuleb mis tuleb, aeg näitab," sõnas Ukraina sõjaväelane "Päts".

"Majandus on meil alla käinud, tööd ei ole. Majad on lööklainete tõttu kohutavas olukorras, pragunevad, vundamendid lagunevad. Lihtsalt õudne," kirjeldas Jelena elu Katerinivkas.