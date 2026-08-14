Dokumentide kohaselt kaotatakse Rostovi ja Voroneži oblastis piki Venemaa piiri ning Luhanski ja Donetski oblasti okupeeritud osade vahel asuvad piirivööndid seoses niinimetatud Luhanski Rahvavabariigi ja Donetski Rahvavabariigi "annekteerimise lõpuleviimisega".

Samal ettekäändel kaotatakse piirivööndid ka okupeeritud Krimmi ja Hersoni oblasti okupeeritud osade vahel. Krimmi osas säilitab Venemaa dokumentide järgi piirirežiimi "Venemaa Föderatsioonile kuuluvatel Musta mere saartel".

Venemaa annekteeris Krimmi ebaseaduslikult 2014. aastal ning kuulutas 2022. aastal välja osaliselt okupeeritud Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblasti annekteerimise, käsitledes Ukraina suveräänset territooriumi Venemaa osana.

Praegu pole selge, kas piirivööndite kaotamine toob kaasa kontrollpunktide eemaldamise Venemaa poolt annekteerituks kuulutatud alade vahel või on tegemist pelgalt administratiivse muudatusega.

Pärast seda, kui Venemaa 2014. aastal esmakordselt Ukraina alasid okupeeris, on sealsed okupeeritud piirkonnad saanud kurikuulsaks kuritegevuse ja seadusetuse poolest.

Vene võimud säilitasid piirikontrolli, et tõkestada relvade, uimastite ja muu salakauba vedu tagasi Venemaa territooriumile.