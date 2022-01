TÜ botaanika ja zooloogia tudengid alustavad kevadsemestrit uues õppehoones

Pärast Emajõe-äärse Delta hoone valmimist jäi endine matemaatikute ja infotehnoloogide vana maja Toomemäel tühjaks. Kaks aastat hiljem on see aga saanud täiesti uue ilme ning lõpule jõudnud järjekordne Tartu Ülikooli üks lähiaastate suuremaid investeeringuid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uut maja on botaanikud ja zooloogid oodanud aastakümneid, sest polnud lihtne tegutseda seitsmel erineval aadressil üle linna.

"Pidi tõesti käima mitmes kohas. Must labor oli meil näiteks Raja tänaval, siis DNA laborid olid keemikumis Ravila tänaval, kabinetid botaanikutel botaanikaaias, zooloogidel olid Vanemuise 46 ja Vanemuise 21. Juba üks töörühm võis olla hajali mitmel aadressil. Infovahetus oli ikka küllaltki takistatud. Nüüd on palju parem," rääkis ökoloogia ja maateaduse instituudi direktor Maarja Öpik.

Majja kolis umbes 200 töötajat ning paari nädala pärast asuvad seal õppima ka sajad tudengid.

Uue õppehoone üks erilisemaid osi on läbi kuue korruse kõrguv 1600 taimega taimesein. Tähelepanelik vaataja võib taimemustris märgata ka Tartu Ülikooli sümbolit.

Lisaks 20-meetrisele taimeseinale viitavad hoonele kui omaette ökosüsteemile ka voolujoonelised lambid ning valgusküllased ja avatud kabinetid.

Kui kahel alumisel korrusel hakkavad toimuma loengud ja praktikumid, siis ülemistel korrustel tehakse teadustööd. Nii laboritest kui ka kuuendale korrusele ehitatud kasvuhoonest on vaade samuti võimas.

"Praktiliselt kõik läheb paremaks. Sellist mugavust ikkagi vanas majas ei olnud. Mina kui linnuökoloog, muidugi, et kui tavaliselt linnupesad on ikkagi pea kohal, siis siin majas on nüüd vastupidi. Vähemasti kuuendal korrusel olles künnivarese pesad jäävad enam-vähem samale kõrgusele kui minu silmad ja ma saan sisuliselt vaadata otse, mis linnumajades toimub. /.../

Mitte ainult mina, vaid paljud minu kolleegid on pannud juba binoklid aknalaudadele ja pidevalt käib läbi akende linnuvaatamine. Ma loodan, et töö jaoks ka aega jagub," ütles linnuökoloogia teadur Marko Mägi.