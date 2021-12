Suursaarte parvlaevapileti hinnatõus lükkub edasi

Aasa sõnul soovisid vallajuhid rohkem aega piletimäärusega tutvumiseks ning oma ettepanekute tegemiseks.

"Mõistlik on aeg korraks maha võtta ja anda kohalikele juhtidele pikem aeg mõtlemiseks ja ettepanekute tegemiseks," ütles Aas. "Uue aasta alguses räägime uuesti läbi, sealhulgas ka selle, mis ajast hinnatõus jõustub."

Aasa sõnul on kavandatav hinnatõus on siiski vältimatu, sest energiahindade kallinemine, üldine kulude kasv ja vajadus teha lisareise nõuab lisaraha.

Saaremaa liinil kallineb plaani järgi reisijapilet 1,29 ja Hiiumaa liinil 1,46 euro võrra. Sõiduauto pilet tõuseb Saaremaa liinil 3,6, ja Hiiumaa liinil 4,29 eurot. Suurte veokite ja busside piletihind tõuseb kolme euro võrra, haagiste piletihinnale lisandub kaks eurot. Liinibussidele jääb hind samaks.

Hinnatõus ei puuduta suursaarte elanikke.

Hinnatõus võiks ministeeriumi prognoosi kohaselt anda parvlaevandusse lisatulu kuni 1,5 miljonit eurot. Dotatsioon, mida riik eraldab suursaarte vahelistele laevaliinidele, on olnud viimasel kolmel aastal 18 miljonit ja piletitulu suurusjärgus 12 miljonit eurot aastas.

Aas on varem ERR-ile öelnud, et ta ei usu, et üldise hinnatõusu foonil võiks plaanitav parvlaevapiletite hinnatõus Saaremaa ja Hiiumaa majandust mõjutada.

"Jah, me oleme seda arutanud, et kas sellel võiks olla selline tõsisem mõju, aga ma arvan, et nende hinnamuutuste tõttu nüüd kindlasti keegi ei jäta Saaremaale või Hiiumaale minemata. Kui sõidetakse oma autoga, siis tegelikult auto kütus on ka ju märgatavalt ja märgatavalt kallimaks läinud ja vaevalt et keegi seetõttu jätab reisimata," ütles Aas.

Järgmisel suvel on kavas teha Saaremaale 529 ning Hiiumaale 212 lisareisi, teatas majandusministeerium.