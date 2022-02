Saaremaa vallavanem: praamipileti hinnatõus kahjustab saare turismi

Kui suure kaubiku praamisõidu hinnatõus edasi-tagasi saaks olema praegusega võrreldes kaks eurot enam, siis suurim hinnatõusu hüpe puudutaks siiski oma autoga reisijaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kindlasti turismisektoris läheb konkurents Saaremaa kahjuks. Näiteks viieliikmeline seltskond, kes soovib tulla nädalavahetuseks Saaremaale, peavad tulevikus maksma üle 75 euro ainuüksi praamipiletite jaoks. Ja see on juba selline summa, mis paneb inimesi kindlasti mõtlema. Praegu on 40 protsenti vähem, ehk suurusjärk 40-50 eurot. Ja samamoodi kahe inimesega on hetkel 36 eurot, tulevikus üle 50 euro. Need on juba suured numbrid, mis kindlasti hakkavad inimeste otsuseid mõjutama," ütles Madis Kallas.

Kallas märkis, et sellega seoses hakkab ilmselt kasvama Saaremaale sissekirjutuste arv.

Saaremaa valla rahvastikutoimingute peaspetsialist Avo Levisto ütles, et viimasel kahel kuul ongi hüppeliselt kasvanud Saaremaa oma elukohana registreerinud inimeste hulk.

"Kahe viimase kuu jooksul on neid sissekirjutusi või elukoha registreerimisi Saaremaale tavatult palju. Detsembris 104, jaanuaris 107. Tavaliselt talvekuudel on kusagil 50 piiris need," rääkis Levisto.

Võimalikust piletihindade hinnatõusust prognoositakse parvlaevade käigushoidmiseks saada lisatulu kuni poolteist miljonit eurot.



Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on plaaninud suursaarte vaheliste parvlevade piletihindu tõsta 1. märtsist.