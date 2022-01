"Välisilm": Vene agressioon on kasvatanud ukrainlaste rahvustunnet

Kellena tunnevad end ukrainlased nüüd, kui on oht, et vennasrahvas Venemaalt tahab neile kallale kippuda? Fakt on see, et Venemaa agressioon Ukraina idaosas ja Krimmi annekteerimine on jõudsalt kasvatanud ukrainlaste rahvus- ja ühtekuuluvustunnet.

Ukrainlased on alati olnud võimsad sõdalased. Kas ka täna, kui kõik räägivad suure sõja puhkemisest venelastega, on nad valmis oma kodumaad kaitsma? Mis on üldse vahe ukrainlase ja venelase vahel?

"Venelased on okupandid. Kogu Venemaa ajalugu on teiste okupeerimine. Meil pole vaja seda, mis ei kuulu meile. Me seisame omal maal ja meil on vaja ainult meie enda territooriumi. Selle eest me sõdimegi," ütles Ukraina sõjaväelane "Elevant".

"Elevant" sõdib Ukraina eest, kuid räägib "Välisilmaga" vene keeles, see on tema emakeel. Kuidas see võimalik on?

"See on vana ja väga lihtsustatud vaade, kui Ida-Ukraina elanikke, kellest tõesti 60 protsenti räägib vene keelt, tajutakse "Vene maailma" pooldajatena või nendena, kes jagavad vene poliitilisi vaateid ja narratiivi," ütles Harkivi ülikooli politoloogia doktorant Julia Bidenko.

400 kilomeetrit lõuna pool, Mariupoli linnas, räägivad Donbassi sõja veteranid sama juttu ja samuti vene keeles.

"Sõda näitab, et ukrainlased kaitsevad ennast, nad ei taha midagi võõrast. Nad tahavad ainult seda, mis kuulub neile. Venelased ronivad kogu aeg kuhugi, neile meeldib sõda. Neil on sõja- ja surmakultus. Neile meeldib see," lausus Ukraina vabatahtlike pataljoni "Azov" veteran Anton Trebuhhov.

Mariupol on nagu Harkiv, peaaegu venekeelne linn.

"Elasime 30 aastat iseseisvas riigis, aga nüüd saime kaela sõja. Just sellepärast, et ukraina keel oli siin välja söödud. Me tajume seda. Õnneks on palju neid, kes saavad aru, et ukraina keelt tuleb taastada. Mõistlikud inimesed saavad aru – kus ei ole ukraina keelt, sinna tuleb Venemaa," rääkis ukraina keele õpetaja Ljudmila Halbai.

Ljudmila keeleringis on kümmekond õpilast, peaaegu sama vanad kui tema.

"Aga miks ma pean nüüd vene keeles rääkima, kui agressor on siin ja tapab meie inimesi? Miks ma peaks nende keeles rääkima? Sellepärast läksimegi üle ukraina keelele. Räägime, kuidas oskame, aga õpime," ütles õpilane Valentina.

Kuidas siis teha vahet ukrainlastel ja venelastel?

"Seda on näost näha. Neil pole vaja isegi suud avada, kui on kohe aru saada. Neil on juba sellised silmad ja selline nägu – mitte kurb, vaid vihane. Selline ongi venelane. Ja kohe kui suu lahti teeb, siis saad aru ongi venelane," ütles Valentina.

Venemeelsed elanikud näevad asja teisiti

Venemeelsed Mariupoli elanikud on veendunud, et sõda on võimalik ainult Ukraina algatusel.

"Kui meie natsionalistid peaks ründama, siis on võimalik. Putin sellist asja ei kannata. Ta ei taha uuesti 1945. aastat. Ta tahab inimesi säästa," ütles Mariupoli elanik Valentina.

"Putini sõnul on tal meist kahju ja ta peab meist lugu;" leidis Nadežda.

Tundub, et kõige rahumeelsemad on niinimetatud Luhanski rahvavabariigi elanikud.

"Poliitikud mõtlesid välja erinevused ukrainlaste ja venelaste vahel. Luhanski elanikkond on mitmerahvuslik. Ei saa öelda, et siin on ainult kaks rahvust, meil on neid üle saja," lausus Luhanski elanik Jevdokia.

"Kõik rahvused on ühesugused. Nii eestlased, venelased, ukrainlased, kui ka kõik, kes Venemaal elavad. Me oleme kõik sarnased. Inimesed, kes ei taha sõda. Ja ma arvan, et seda ei tulegi," ütles Nina.

Keda on siis rohkem Ida-Ukrainas, kas venemeelseid või ukrainameelseid inimesi?

"Võrreldes 2014. aastaga, kui umbes 70 protsenti ootasid "Vene maailma" ja kannatamatult tahtsid NSV Liitu tagasi, siis praegu on neid tunduvalt vähenenud," lausus kirjanik Rostislav Melnikiv.

"On selliseid, kes alates 2014. aastast ootavad, et tulevad "meie omad" ja näitavad teile koha kätte. Lasevad teid maha selle eest, et te olete Ukraina patrioodid. Samas on hulk inimesi, kes ütlevad, et me peame vastu, kui vaja, siis lähme sõtta. Koorime kartuleid või teeme mis iganes vaja. Me kaitseme Mariupolit ega anna alla," ütles Ljudmila Halbai.