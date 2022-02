Ungari peaminister Viktor Orban sõidab Moskvasse

"Loomulikult ei saa me vältida kõnelust Euroopa julgeoleku olukorra üle, kus Ungari seisukoht on väga selge. Meie oleme huvitatud rahust," ütles Orban eelmisel nädalal.

German Marshalli Fondi Kesk-Euroopa teadur Daniel Hegedus leiab, et visiidi aeg on märkimisväärne.

"See on üheteistkümnes kord, kui Putin ja Orban kohtuvad. Ajastus saadab Putinile sümboolse sõnumi, sest see näitab, et mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole temast eemaldunud seoses kriisiga Ukrainas," ütles Hegedus agentuurile Deutsche Welle.

Kohtumise eesmärk on lisaks Venemaa erisuhete rõhutamisele ka Ungari energiavajaduste rahuldamine ja seda tulevaste valimiste eel, lisas Hegedus.

Eelmisel aastal allkirjastas Ungari pikaaegse gaasilepingu Gazpromiga, mis tagab 4,5 miljardi kuupmeetri gaasi Ungarile läbi Serbia ja Austria, vältides Ukrainat. Kiiev reageeris teravalt ja Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles, et lepe esitab väljakutse Ukraina-Ungari suhetele.