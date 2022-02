Ratas: neljapäevaks peab tulema otsus, millal koroonapassid kaovad

"Esiteks, valitsus ei ole midagi kokku leppinud, see on meie delegatsiooni tõlgendus. Teiseks, Keskerakond on pannud korduvalt jõuliselt lauale koroonapasside kaotamise siseriiklikult. Nüüd on Reformierakond tulnud sellele ettepanekule ühe sammu vastu - et me laste vahel neid koroonapasse ei kasuta. See on väga mõistlik suund. Ei ole ju vahet, kas ma olen kaheksa tundi pinginaabriga koos või kaheksa tundi oma õe ja vennaga koos. See lähenemine peaks olema ühtne ehk kes ei ole haige, see käib koolis," rääkis Ratas ERR-ile.

Samas leidis Keskerakonna esimees, et koolilaste osas saavutatud kokkulepe on liiga vähe ning hiljemalt neljapäeval tuleb paika panna konkreetne kuupäev, mil koroonapassid siseriiklikult üldse kaovad.

"Tänase suunaga, mida valitsuskabinetis arutati, Keskerakond rahul ei ole. See on meie jaoks liiga vähe. Ühiskond ootab selgelt Covid-passide kaotamist. Ja ma väga loodan, et koalitsioonipartner eesotsas peaministriga täna-homme leiavad aja pidada neid arutelusid, et lahendus leida. Siin on vaja konkreetset kuupäeva ja Keskerakond on oma ettepaneku teinud – see võiks olla 7. veebruar. Loomulikult me oleme valmis selles osas arutelusid pidama, aga see konkreetne otsus peab sündima selle nädala neljapäeval," sõnas Ratas.

Ratas ei nõustunud peaminister Kaja Kallase seisukohaga, et koroonapassid tuleks kaotada siis, kui praegune nakatumislaine hakkab langema.

"Me näeme seda, et haiglaravi on stabiilne. Kui palju viimastel nädalatel inimesi Covidiga haiglasse läheb, see arv on olnud stabiilselt 220 inimese juures. Haiglasisene nakatumine tuleb sellele lisaks peale. Vaadates, mis toimub intensiivravis ehk kõige raskemate patsientidega, siis on toimunud nende arvus langus. Ühiskonna selge ootus on, et koroonapassid kaoksid. Andres Merits on öelnud, miks me hoiame ühiskonnas mingit dokumenti ja reeglit, mis tegelikult ei tööta. Ma olen 100 protsenti sellega nõus," ütles Ratas.

Kommenteerides Kaja Kallase seisukohta, et teadusnõukoda praegu veel ei soovita Covid-passidest loobuda, vastas Ratas irooniliselt, et tal on heameel, et teadusnõukoda üldse alles on.

"Kui me vaatame seda, mida on öelnud eelmise teadusnõukoja liikimed, kes olid pika perioodi ajal selles protsessis, näiteks Andres Merits või Irja Lutsar, siis nemad ütlevad selgelt - lõpetame ära need Covid-passid. Ja me ei saa vastutust lükata teadlaste peale. See on poliitiline otsus. Poliitiline tunnetus, mis hetkest kaotame dokumendi, mis enam mitte midagi ei mõjuta," sõnas Ratas.