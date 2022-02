Valitsus lihtsustab koolides karantiini korda

"7. veebruarist muutub kooli lähikontaktsuse määramise kord ja järgmise sammuna liigume selles suunas, et alaealistel Covid-passi kohustus ära kaotada. Kui olukord nõuab, saame sellest rääkida alates 14. veebruarist, aga vaatame, kuidas järgmised kaks nädalat viiruse leviku olukord on," ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna Vikerraadio saates "Uudis+".

Peaminister Kaja Kallase sõnul plaanib valitsus 14. veebruarist alaealiste Covid-tõendist loobuda. "Edasised leevendused saame teha, kui viiruse levik pöördub langusesse, tõenäoliselt veel veebruari jooksul. Jätkame sel teemal teadusnõukojaga nõupidamisi ja koalitsioonipartneriga arutelusid," märkis Kallas.

Kersna sõnul lähtutakse otsuse puhul rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustest. "Covidi-tingimustes koolid, lapsed ja noored peaksid olema viimased, kelle tegevust piiratakse ja esimesed, kellele antakse rohkem vabadusi kui olukord seda nõuab. Valitsuses teadusnõukoja ettepanekul otsustasime, et alustame piirangute leevendamisega lastest ja noortest," ütles ta.

Järgmisest nädalast muudab valitsus lihtsustatud karantiini korda koolides lähikontaktsetele.

"See tähendab, et alates järgmisest nädalast saavad koolis käia kõik lapsed, kes on terved. Need, kes on haiged, kas Covid-positiivse testi tulemuse andnud või on mõni muu haigus, on kodus," ütles Kersna.

Kui mõne lapse testitulemus on positiivne, siis teised lapsed enam koju jääma ei pea, vaid tuleb hoolikalt jälgida tervist.

Kiirtestimine jätkub koolides ka edaspidi kaks korda nädalas. "See on jätkuvalt väga oluline ennetusmeede," sõnas minister.

"Kui on vähegi mingi sümptom, siis tuleb koju minna. Me siiski soovitame kanda maske koolis, eriti vanemates kooliastmetes," ütles Kersna. "Kui klassis on haigus sees, siis on maskikandmine oluline, ka see, et kontakte hoitakse minimaalsetena," ütles ta.

Kui lapse pereringis on koroonahaigeid, siis peab laps siiski lähikontaktsena koju jääma. Kersna sõnul on sellisel juhul lapse nakatumine tõenäolisem.

"Ma soovitan lapsevanematel sellistel juhtudel rääkida kooliga läbi, et lapsel võimaldataks hübriidõppes siiski õppetöös osaleda, näiteks pannakse klassiruumis kaamera käima ja laps saab passiivselt õppetöös osaleda. See on parem kui mitte midagi," sõnas Kersna.

Kui koolis või klassis on palju nakatunuid, saab terviseametiga nõu pidades saata klassi või kooli distantsõppele nagu seda on seni tehtud. "See peab olema terviseametiga läbi räägitud ja põhjendatud," ütles Kersna.