Norra leevendas koroonapiiranguid

"Oleme jõudnud pandeemia uude faasi. Me teame nüüd, et omikron annab põhjustab vähem tõsiseid haigusi ja et vaktsiinid annavad paljudele Norras hea kaitse,"ütles peaminister Jonas Gahr Støre pressikonverentsil.

Leevendus tähendab muu hulgas seda, et mullu detsembris kehtestatud alkoholi serveerimise keeld baarides ja restoranides kaob nüüd ära. Nii ka lauateeninduse keeld.

Siiski kehtib endiselt soovitus hoida ühemeetrist distantsi, mis tähendab, et ööklubielu ei saa veel normaliseeruda.

"Restoranides ei tohiks tegeleda tegevustega, mille puhul on vähem kui 1-meetrine vahemaa, näiteks tantsimine," ütleb valitsus.

Kinod, teatrid ja kirikud on vahemaa-nõudest vabastatud. Kaovad ka soovitused töötada kodukontorites.

Kadusid ka piirangud, kui palju inimesi võib sise- ja väliüritustel osaleda.

Kõrgkoolidel, ülikoolidel ja kutsekoolidel lubatakse õpilased taas füüsiliselt kohale kutsuda. Õpetamisel ühemeetrise vahemaa soovitus ei kehti.

"Oleme jõudnud pandeemia uude faasi ja elame koos paljude nakkustega ja saame elada paljude nakkustega. Saame vaid tagada, et korraga ei nakatuks liiga plaju inimesi," ütleb Gahr Støre.

Valitsus säilitab soovituse kanda kauplustes ja ühistranspordis maski, kui ei ole võimalik distantsi hoida.