Biden kiitis heaks täiendavate sõjaväelaste saatmise Ida-Euroopasse

USA saadab sel nädalal Fort Braggist Poola ja Saksamaale umbes kaks tuhat sõjaväelast. Samuti paigutab USA ümber umbes tuhat Saksamaal baseeruvat sõdurit Rumeeniasse, teatas The Wall Street Journal.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby kinnitas täiendavate vägede saatmist kolmapäeval pressikonverentsil.

"President Biden on öelnud selgelt, et USA reageerib kasvavale ohule Euroopa julgeolekule ja stabiilsusele. Meie pühendumus NATO artiklile 5 ja kollektiivkaitsele on jätkuvalt raudkindel," ütles Kirby.

"Need pole püsivad käigud. See on mõeldud reageerimisena praegusele julgeolekukeskkonnale. Need väed ei kavatse Ukrainas sõdida," lisas Kirby.

"See vägede paigutamine näitab USA täiendavat toetust NATO liitlastele, kes tunnevad end ohustatuna Venemaa sõjalise tegevuse pärast Ukraina lähedal, ütlesid USA ametnikud telekanalile CNN.

USA on pannud riigis 8500 sõdurit kõrgendatud valmisolekusse juhuks, kui Ameerika vägesid on kiiresti vaja. USA-l on Euroopas juba alaliselt ka kümneid tuhandeid sõjaväelasi.

CNN teatas juba eelmisel nädalal, et USA kaalub täiendavate sõdurite paigutamist Ida-Euroopasse. Biden ütles ka eelmisel reedel, et liigutab vägesid lähiajal.