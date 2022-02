Poola kindral: Ukraina kriis mõjutab kogu regiooni Tallinnast Varssavini

Poola kaitsaeväe juhataja võrdles Ukraina kriisi mõju Balti piirkonnale tulekahjuga sõbra ja naabri majas. Poolal on piir nii Ukraina kui ka Valgevenega, kuid konflikt võib laieneda kaugemalegi.

"Poola seisukohalt on tegu Tallinnast Varssavini ühe kompleksse kriisiga. Vene jõudude koondamine Ukraina piiridele ja olukord Valgevenes, Vene vägede ja õhuvahendite tegevus - kõik on ühe regionaalse, aga võib-olla suurema kriisi osa. Me võtame seda väga tõsiselt," rääkis Andrzejczak "Aktuaalsele kaamerale".

Poola kaitseväe juhataja loodab, et migratsioonikriis Poola-Valgevene piiril ei kordu, kui ilmad soojenevad. Kuid kõik sõltub selle kriisi põhjustajatest.

Eesti kaitseväelaste ja kaitseliitlaste saatmises Poola näeb kindral eelkõige Eesti solidaarsuse demonstratsiooni.

"Tahan rõhutada, et Eesti reageeris esimesena ja oli eeskujuks kõigile. Tundide jooksul toimus kõnelus minu ja Eesti kaitseväe juhataja vahel nagu ka poliitilisel tasemel. /.../ Eesti on suurepärane näide, kuidas süsteem toimib, näide ühtekuuluvusest ja vastutustundest," ütles ta.