Prantsusmaa valmistub samuti Rumeeniasse vägesid saatma

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian peab neljapäeval Bukarestis kõnelusi üheksa Ida-Euroopa välisministriga, nende seas Eesti, Poola ja Tšehhi ministritega, et arutada kriisiolukorda, vahendas Reuters.

Kolmapäeval esines Le Drian Rumeenia parlamendis, et tähistada 15 aasta möödumist nende liitumisest Euroopa Liiduga. Ta ütles, et Pariis tahab üles näidata solidaarsust ja rõhutada Euroopa Liidu ühtusust, pärast seda kui Venemaa on otsustanud käituda destabiliseeriva jõuna.

"Seisame uhkelt teie kõrval, kui julgeolekuolukord teie piiridel halveneb, sest need on ka meie piirid," ütles Le Drian.

Rumeenia on otsinud võimalusi oma julgeoleku tugevdamiseks, pärast seda kui Venemaa viis kümneid tuhandeid sõdureid Ukraina piiri lähistele. See on tekitanud kartuse, et võimalik konflikt võib üle kanduda Rumeeniasse, millel on 600-kilomeetrine piir Ukrainaga.

Kolmapäeval teatas USA, et saadab 3000 lisasõdurit Poola ja Rumeeniasse.

NATO-l on Rumeenias rahvusvaheline maavägi, kus on 4000 sõjaväelast.

Prantsuse ametnike sõnul on eesmärk paigutada Rumeeniasse samasugune lahingugrupp, nagu on Balti riikides, kus üks juhtriik korraldab maa- ja mereväeüksuste liikumisi. Prantsusmaa on pakkunud, et juhib ise seda missiooni, millega võib riiki minna 1000 sõdurit eri riikidest. Missiooni üksikasju arutatakse järgmisel NATO kaitseministrite kohtumisel veebruari keskpaigas.