Kallas: järgmisena peaks leevendama kellaajalist piirangut

"Seda paari nädalat on vaja just selleks, et näha, kas nakatumise tipud kajastuvad ka haiglasse sattunud inimeste arvus. Öeldakse, et omikroni puhul on see madalam, siiski, kuna numbrid on nii suured, võib see tuua ka kasvu kaasa ja kui see kasv on, siis 21. veebruarist ei saa kinni pidada, vaid peame vaatama edasi. Kui seda kasvu ei ole, saame 21. sellest tõendist loobuda," rääkis Kallas "Vikerhommikus" neljapäeval.

Peaministri sõnul tuleb lähiriikide piirangute leevendamist vaadates arvestada ka nende sisu.

"Oli suur pealkiri, et Soome leevendab piiranguid. Kui vaatate sinna sisse, siis mis need piirangud on: nad saavad minna spaasse ja ujulad lähevad lahti – meil on need kogu aeg olnud lahti. Või siis restoranid saavad olla avatud kella 23ni. Need on asjad, mis meil on palju leebemad. Kui võtame Taani näite, siis Taani tõepoolest kõigest loobus, aga nende stardipakk on teistsugune, sest nende vaktsineeritus on palju suurem, just vanemaealiste seas, ka tõhustusdooside tase on kõrge," ütles ta.

Valitsuses toimunud arutelud olid Kallase sõnul head ning teisipäeval said erakonnad kahes alaealisi puudutavas punktis kokku lepitud, kuid vaidlus käis vaktsineerimispassi kaotamise kuupäeva üle.

"Meie oleme tahtnud teha teaduspõhiseid otsuseid, sest räägime ikkagi inimeste eludest, mis mõjutatud saavad ja me ei saa neid otsuseid ümber pöörata. Kui asjad lähevad käest, siis me ei saa minna tagasi ja öelda, et poleks pidanud tegema. Kompromiss ongi siduda selle kriteeriumiga, et Covidiga haiglasse tulevaid inimesi ei oleks üle 25 päevas," ütles peaminister.

Maskikohustust valitsus peaministri sõnul esialgu kaotada ei soovi, kuna teadlaste hinnangul hoiab see viiruse levikut tagasi.

"Loomulikult kella 23 piirang on samuti piirang, mis järk-järgult peaks minema," ütles Kallas.

Reformierakonna langeva reitingu kohta sõnas Kallas, et erakond kannab valitsusvastutust ning parasjagu on käimas kolm rasket kriisi, kus ei saa teha populaarseid otsuseid. "Mulle tundub, et kõik tahavad olla justkui opositsiooni pool, sest see on praegu mugav positsioon, kus olla," ütles ta.

Kallase sees on valitsuses töörahu saavutatud, kuid eriti julgeolekut arvestades seisavad ees ärevad ajad. "Me peame seda poliitilise punktivõidu rebimist ikkagi saama kuidagi kontrolli alla, sest ärevatel aegadel nendes kolmes kriisis, mis meil on, on vaja rahulikku, kindlat ja faktidele tuginevat valitsemist."

Peaministri sõnul on vaktsineerimistempo aeglustunud, kuid ta rõhutas, et piirangute leevenedes tuleb silmas pidada, et vaktsineerimine ja tõhustusdoosid ennetavad rasket haigestumist.