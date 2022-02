Saaremaa muuseumis näeb näitust metsavendade piimanõudest

Muuseumis on välja pandud väga erinevad esemed, mida kunagised metsavennad igaks juhuks erinevatesse kohtadesse ära peitsid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saaremaa metsavendluse uurija Mati Vendel ütles, et üks konkreetne piimanõu üllatas teda seetõttu, et ühe rahatasku vahelt tulid välja fotod, mis olid tehtud metsavendade endi poolt.

"Siin oli fotoaparaat, ilmselt sama Agfa fotoaparaat ja siit tuli välja ka Redeese Tomsoni isamaaline luuletus. See oli ka kõige mahukam, ta oli äärest saati täis ja esimene ese oli Kaitseliidu müts," ütles Vendel.

Mati Vendel ütleb, et nende nõude avastamise taga on suur töö ja töö mitte metallidetektoritega.



"On inimesi veel järgi, kes olid tol ajal veel lapsed ja kelle vanemad siis metsavendadega läbi käisid ja sealt on see info meieni jõudnud. Aga need olid ka kõik väga umbmäärased teadmised, mida me saime ja hakkasime siis kompama lihtsalt ja panime mitmete inimeste juttude põhjal kokku ja tulemus on käes," rääkis Vendel.

Saaremaa muuseumi metsavendlusega seotud esemete arv mitmekümnekordistus Mati Vendeli poolt tehtud annetustega, kukku üle 200 erineva eseme.

Näituse kuraator Taniel Vares ütles, et näitusel on esemed, mida mitte kunagi ei ole avalikkusele näidatud. "Need on olnud suletud ajakapslis, mis on olnud 70 aastat maa sees ja täna nüüd hetkel on nad siin väljas. See on unikaalne, see on ainulaadne," ütles Vares.

Eesti endiste metsavendade liidu juhatuse liige Heiki Magnus sõnas, et Mati Vendeli annetus on suursugune teene muuseumile.

Näitus, mis ehk aitab paremini mõista suurusjärgus 500 Saaremaal tegutsenud metsavenna ja nende abiliste kunagist elu-olu jääb avatuks novembri lõpuni.