Vene väed Valgevenes võivad ohustada ka Leedut

Venemaa on Ukrainale surve avaldamise raames toonud Valgevenesse tuhandeid sõjaväelasi ja relvastust, mis võib hakata ohustama ka Leedu julgeolekut. Eesti on ohu korral valmis Leedule appi minema, kinnitas kaitseministeeriumi kantsler.

"Kui siiamaani olid seal Valgevene väed, millesse võib-olla eelmisest suvest saadik me enam kui väga sõbralikku riiki ei suhtu, siis nüüd liiguvad sinna ka Vene Föderatsiooni väed koos sellise tehnikaga, mida võiks ju kujutada ette, et see ületab ka Leedu piiri," rääkis kindralleitnant Martin Herem ERR-ile.

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salmi sõnul tähendab Vene vägede koondamine Valgevenesse Leedu jaoks ärevat olukorda. "Täna on Valgevenesse kogunenud pretsedenditu arv Vene sõjaväelasi, mitte kunagi pole neid seal nii palju olnud - neid on seal täna vähemalt 15 000 ja neid tuuakse juurde," rääkis Salm. "Kohale on toodud põhimõtteliselt kogu palett Vene Föderatsiooni relvastusest maa peal ja õhus, kaasa arvatud helikopterid ja kõik muu," ütles Salm.

Ta juhtis tähelepanu ka sellele, et Valgevenes on alanud Vene-Valgevene ühisõppus.

"Leedus tekitab see kindlasti väga palju ärevust, kuna harjutatakse sõjalisi operatsioone relvade ja sõduritega, kes on nende piirile nii lähedal. Tuleb ainult mõistatada, kuhu nad täpselt tahavad minna, mis nende lõplik tahe on," rääkis kantsler.

Küsimusele, kui suurt julgeolekuriski Vene väed Valgevenes kujutavad Leedu jaoks vastas kindral Herem, et sama suurt ohtu nagu Pihkvas, Petseris ja mujal Eesti idapiiri taga paiknevad Vene väed Eestile.

"Täna poliitiline keskkond seda (rünnakut Leedule – toim.) muidugi ei soosi, ei ole tõenäoline, et nad piiri ületaks. Aga kui kogu Ukraina kampaania läbi saab ja Vene väed sinna (Valgevenesse – toim.) sisse jäävad, siis on Leedu, aga tegelikult ka Varssavi, mis asub (Valgevene läänepiiril asuvast - toim.) Brestist umbes 150 kilomeetri kauguse läänes, Vene vägede käeulatuses ja see loomulikult tekitab igasuguseid pingeid," ütles kindral Herem. "Ja see on kõik vastupidine sellele, mida räägib Venemaa, mis väidab, et justkui USA oleks toonud tema piiride lähedale oma vägesid," lisas ta.

Leedu pealinn Vilnius on Valgevene piirist umbes 30 ja suuruselt teine linn Kaunas umbes 100 kilomeetri kaugusel.

Küsimusele, kas Eesti on mõelnud sellele, kuidas Leedut vajadusel toetada, vastas Salm: "Me oleme Leedut aidanud juba läbi suvise hübriidkriisi ja loomulikult me läheme oma kõige lähematele liitlastele esimesena appi."

Kui Valgevene käivitas suvel Poola ja Leedu vastu hübriidrünnaku, püüdes üle piiri saata Lähis-Idast kohale veetud migrante, oli Eesti esimene välisriik, mis Leedule abijõudusid saatis.

Samas rõhutas kantsler, et praegu Leedu suhtes otsese sõjalise ohu fooni siiski ei ole. "Täna me kindlasti ei näe kuskilt mingisuguseid pogromme teemal, kuidas Leedu tahaks hakata Valgevenet ära vallutama või mingit muud udujuttu, mida täna Ukraina kohta levitatakse. Aga kui selline jutt peaks kuskilt hakkama tekkima, siis see on selgelt ohusignaal," rääkis Salm.

Lääne ekspertide väitel on Venemaa juba kuid püüdnud riigi kontrolli all olevat meedia kasutades kujundada Ukraina suhtes negatiivset ühiskondlikku hoiakut, et suurendada toetust võimalikuks sõjaliseks rünnakuks.

Moskva on koondanud Ukraina piiride lähistele vähemalt 120 000 sõjaväelast.