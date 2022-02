NATO uueks peasekretäriks võib saada Briti kaitseminister Ben Wallace

NATO järgmiseks peasekretäriks võib aasta lõpus, kui alliansi senine tegevjuht Jens Stoltenberg sellelt kohalt lahkub, saada Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace, kirjutab väljaanne The Times.

Väidetavalt olevat Briti peaminister Boris Johnson soovinud kandidaadiks esitada endise valitsuskabineti sekretäri ja riikliku julgeoleku nõuniku lord Sedwill, kuid tema šansid oleksid teiste riikide jaoks väiksed, sest ta pole olnud ei valitsusjuht ega ka oluline minister valitsuses, kirjutab The Times. Samuti olevat spekuleeritud endise peaministri David Cameroni nimega, aga tema jaoks võiks saada takistuseks Prantsusmaa vastuseis.

"Cameron ei ole huvitatud ja Sedwill ei ole olnud kaitse- ega välisminister. Paljud, sealhulgas ülemeremaade NATO liikmed, spekuleerivad, et see võib olla Ben Wallace," ütles diplomaatiline allikas.

Endine sõjaväelane Wallace käis hiljuti ka NATO peakorteris Brüsselis, kus ta kohtus eelmisel nädalal Stoltenbergi ja teiste kõrgete tegelastega, et arutada Ukraina kriisi.

The Times tõdeb, et seni on teadmata, kas Briti valitsuse populaarseim minister Wallace ise ka uut ametit sooviks.

Otsus NATO uue peasekretäri nimetamisel põhineb 30 liitlase konsensusel ja valik tehakse liikmesriikide mitteametlike diplomaatiliste konsultatsioonide teel. Riigid esitaks sellele ametikohale kandidaadid, väidetavalt on ühe võimaliku kandidaadina nimetatud ka Eesti endise presidendi Kersti Kaljulaidi nime.

Stoltenberg teatas reedel, et temast saab Norra keskpanga juht, mistõttu hakatakse tõsiselt järglast otsima enne käesoleva aasta juunis toimuvat liikmesriikide juhtide kohtumist.

Kunagise Norra peaministri Stoltenbergi ametiaeg NATO-s algas 2014. aastal ning tema teine ametiaeg saab läbi tänavu 1. oktoobril.