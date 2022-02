Eesti nimede edetabelit valitseb aastaid üks nimi

Eelmise aasta kõige populaarsem mehenimi oli Robin, aga värskete lapsevanemate esimene valik on see nimi olnud juba aastakümneid.

Robini nimi jõudis Eestisse 1980. aastatel ja muusik Robin Juhkental on üks esimesi selle kandjaid. Kui isa tahtis pojale "Karuaabitsa" Hundi-Uudo järgi nime panna, siis ema kaalus toona Aaroni ja Robini vahel.

"Ta oli kusagil filmitiitrites näinud Robini nimelist näitlejat, siis mul hakkas peas kerima väike skisoidne hirm, et ma tean, et ma olen sündinud umbes üheksa kuud pärast seda kui "Emmanueli" näidati Soome televisoonis ja Põhja-Eestis sai seda näha, siis ma mõtlesin, et kas mul on nii frivoolne või labane nime saamise lugu, siis vaatasin teie jaoks spetsiaalselt selle filmi ära, lõputiitrid ära ja seal ühtegi Robini nimelist näitlejat ei ole. See oli kergendus," rääkis muusik Robin Juhkental.

Oma arvukaid nimekaime hakkas muusik ise märkama kümmekond aastat tagasi.

"Ma tahaksin enda kraesse kirjutada seda, aga paratamatult ma arvan, et see ei ole sellega seotuid, et ma 2010 tulin oma Eesti laulu võiduga. Võibolla on Robini nimelisi staare välismaal hakanud rohkem esile kerkima. Oleks ma Koit või Uku, siis ma saaksin seda öelda, aga see ei ole seotud sellega, et ma ise nii lahe mees olen," rääkis Juhkental.

Kui 1980. aastatel oli nimi nii haruldane, et seda pandi kord või paar aastas, siis Robini tõeline tähelend algas 1990. aastate lõpus ja kestab siiani.

"Nagu Eesti nimedel tavaks, siis need populaarsed nimed võivad esikümnes, kahekümnes hulk aega kõlkuda, nii et vahepeal on 15. ja siis võivad jälle esimeseks sattuda," selgitas Robini edu nimeuurija, Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi õppejõud Annika Hussar.

Robinis on koos palju mitmeid hea nime omadusi – ta on lühike ja selge, ta on rahvusvaheline. "Teada on küll see, et ta on kahesooline, aga Eestis ta on ikkagi ülekaalukalt poisinimi," lisas Hussar. Samas näiteks USA-s on Robin ülekaalukalt naisenimi.

"Maijooksul kunagi üks turvamees ütles mulle, et kas oled mees või naine, aga siis ma olin ka 13 ja võib-olla meenutasin pisut tüdrukut, aga võib-olla oli kiuslik mees," meenutas Juhkental.

Hussari sõnul on mehenimed püsivamad ja kasutatavate nimede hulk on väiksem, tüdrukule nime valides eksperimenteerivad vanemad rohkem. Praegu ei ole Hussari sõnul näha ühtegi nime, mis võiks Robini troonilt tõugata. Samas on nimi, mille populaarsusele jääb Robin siiani alla.

"Martini vastu ei saa ükski nimi, Martin on esikümne piirimail olnud juba 1975. aastal ja on siiamaale umbes 15 hulgas, rääkimata sellest, et palju aastaid oli ta esikolmikus või lausa esinimi," ütles nimeuurija.

Eestis elab 1839 Robinit, kellest kuus on naised. Kõige vanemal selle nime kandjal on küll aastaid veidi üle 70, kuid statistikaameti hinnangul on tegu Eestisse kolinud inimesega.

Rahvastikuregistri andmetel on Robin keskmiselt 11 aasta vanune, kõige populaarsem on eesnimi Robin vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 58,41.

Kõige populaarsem on eesnimi Robin Viljandimaal.