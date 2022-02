Madis Milling saadetakse viimsele teekonnale 10. veebruaril

Hüvastijätt algab kell 13.30, sellele järgneb matusetalitus kell 14, teatasid Millingu lähedased.

Omaksed paluvad pärjad ja suured lillekimbud jätta toomata.

President Alar Karis otsustas Madis Millingule anda postuumselt Kotkaristi teenetemärgi.

"See on tänu kõige hea eest, mida Madis Milling on eelkõige kaitseliitlase, vabatahtliku päästja ja poliitikuna Eestile andnud," ütles Karis.

"Madis Milling oli üks neist, kes vabatahtlikuna teenivad Eesti riiki ja meie inimesi. Need kaitseliitlased, vabatahtlikud päästjad või abipolitseinikud annavad riigikaitsele, pääste- ning politsei- ja piirivalveametile jõudu, sitkust ja kiirust juurde," sõnas riigipea.

"Nemad, kes teenivad turvalisuse eesliinil Eesti riiki ja kodanikke, vajavad meie toetust ja tähelepanu iga päev. Nii professionaalsed kui ka vabatahtlikud päästjad, politseinikud ja kaitseväelased peavad olema kindlad, et neile kuulub riigi tugi. See töö, mida nad teevad, väärib meie kõigi lugupidamist," rõhutas president.

Vaid 51-aastane Madis Milling suri 3. veebruari öösel, kui osales Tõdva vabatahtliku päästjana Saku lähedal tulekahju kustutamisel, kus teda tabas ootamatu terviserike ja mehe elu ei õnnestunud päästa.

Ta oli riigikogu XIII ja XIV koosseisu liige. Samuti Saue linnavolikogu 2004–2015 ja Saue vallavolikogu liige 2017. aastast.

Leitnant Milling oli aktiivne kaitseliitlane juba 1990. aastast ning teda autasustati mitmete Kaitseliidu teenetemärkidega. Ta osales riigipöördekatse ajal augustis 1991 Tallinnas tele- ja raadiomaja kaitsel, hiljem tegutses riigikaitseõpetajana.

Milling töötas aastatel 1993-2015 saatejuhina Top Raadios, Raadio Sky Plusis, Raadio 3-s, Raadio Kukus, Vikerraadios ja Ring FM-is. Milling oli Vana Baskini Teatri näitleja 2007–2015.