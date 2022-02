FT: USA eeldab, et Moskva korraldab veebruaris suure tuumaõppuse

Ajalehe Financial Times teatel usuvad USA sõjaväe- ja luureametnikud, et Venemaa kavatseb veebruaris korraldada suure tuumaõppuse. Sõjaväelased informeerisid ka poliitikuid, et Kreml plaanib õppuse raames jõudu demonstreerida.

"USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley ja riikliku luure juht Avril Haines ütlesid neljapäeval kongressis poliitikutele, et Putin kavatseb õppusi alustada veebruari keskel," ütles üks asjaga kursis allikas ajalehele Financial Times.

Venemaa korraldab oma iga-aastased tuumaõppused tavaliselt sügisel. USA võimud usuvad, et president Vladimir Putin otsustas Ukraina kriisi tõttu need selle aasta alguses korraldada.

Tegemist oleks jõudemonstratsiooniga. USA eeldab, et Venemaa sissetungi optimaalne aeg oleks veebruari keskpaigast märtsi lõpuni, teatas Financial Times.

Õppuste korraldamine saadaks NATO-le võimsa meeldetuletuse, et Moskval on maailma suurimad tuumajõud. USA hinnangul on Venemaal umbes 4500 tuumalõhkepead.

"See oleks uskumatult provokatiivne sõnum, kui see õppus toimuks paralleelselt invasiooniga Ukrainasse," ütles Hudsoni instituudi tuumarelvapoliitika ekspert Rebeccah Heinrichs.

USA pole veel kindel, kas Putin on teinud lõpliku otsuse, mis puudutab Ukrainasse sissetungimist. Washington muutub siiski üha murelikumaks, kuna Moskva suurendab järjepidevalt oma sõjalist kohalolekut Ukraina piiril. USA hinnangul on Venemaa piirkonda paigutanud ka 1200-2100 erioperatsioonide sõdurit, teatas Financial Times.

USA eksperdid hindavad, et veebruari keskpaigaks on Venemaal piisavalt vägesid, et alustada täiemahulist sissetungi.