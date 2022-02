NATO sõjalise komitee esimees: ohtu Balti riikidele praegu ei paista

"Kui vaadata Vene vägede asetust Valgevenes, siis jah, tuleb sõjalises plaanis kaaluda, kas see on ohtlik Balti riikidele ja eriti Leedule. Aga siis tuleb muidugi arvestada ka kavatsustega, kas on viiteid sellele, et venelastel või Valgevenel on kavas Balti riike ja eriti Leedut haavata. Ja hetkel me seda kavatsust ei näe. Me ei pea võimalikuks Venemaa rünnakut NATO pinnal, ei otse ega Valgevene kaudu," ütles Bauer "Aktuaalne kaamera" vahendusel.

Baueri sõnul on tõsine invasioon Ukrainasse võimalik veebruari lõpus.

Leedu kaitseväe juhataja hinnangul võivad 10. veebruaril algavad Vene ja Valgevene vägede ühisõppused olla võitlusvalmiduse viimaseks kontrolliks.