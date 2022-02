Läti plaanib järgmisel nädalal leevendada koolides koroonapiiranguid

Lätis levib endiselt kiiresti koroonaviiruse omikroni variant. Siiski plaanib riik teiste Euroopa riikide eeskujul järk-järgult koroonapiiranguid leevendada. Esimesena plaanitakse leevendada piiranguid koolides, teatas LSM.

"Koolides on peaaegu kõik inimesed, kes võivad omikroni tõttu haigestuda, juba viirust põdenud. See risk väheneb. Järgmisest nädalast plaanime saata isolatsiooni need inimesed, kelle test oli positiivne," ütles tervishoiuminister Daniels Pavluts.

Märtsis plaanib valitsus leevendada piiranguid ka kogu ühiskonnas. Üksikasjad pole veel valitsuses kokku lepitud. Pavlutsi sõnul saab omikroni laine läbi lähikuudel, enne koroonapassist riik aga loobuda ei plaani, vahendas LSM.

"Meie hinnangul on vaja koroonapassi kasutamist jätkata seal, kus see kaitseb inimesi. Nõuame, et koroonapassi süsteemi ei tühistataks automaatselt. Saame arutada detailide üle, millises keskkonnas seda teha. Pärast omikroni lainet on võimalik juba teistmoodi otsustada," ütles Pavluts.