Meedia: Putini luksusjaht lahkus Ukraina kriisi tõttu järsku Hamburgist

Hamburgi laevatehasest lahkus ootamatult suur erajaht, mis väidetavalt kuulub Venemaa president Vladimir Putinile. Rahvusvaheline meedia spekuleerib, et laev lahkus sadamast Ukraina kriisi tõttu ja Vene sissetungi korral võivad Saksa võimud laeva konfiskeerida.

Ajaleht Kieler Nachrichten avaldas pühapäeval foto 82-meetrisest luksusjahist. Pärast seda lahkus laev kiiresti sadamast.

Putini jaht oli Blohm + Vossi laevatehases remondis. Blohm + Voss ega selle emafirma Lürssen pole laeva remonti kommenteerinud. Esmaspäeval liikus laev läbi Kieli kanali Läänemere suunas. Saksa meedia spekuleerib, et laev põgenes sadamast Ukraina kriisi tõttu. Suurbritannia välisminister Liz Truss ütles hiljuti, et "sanktsioonide korral pole Putini siseringil end kuhugi peita, kui Venemaa peaks Ukrainat ründama".

Laevade jälgimise veebisaidi marinetraffic.com andmetel suundub laev Venemaa Kaliningradi enklaavi suunas.

Laevade ajakirja Boote Exclusiv andmetel on Putini jaht varustatud suure basseiniga. Laeval asub maandumisplats kopteri jaoks. Laev suudab arendada kiirust kuni 18,2 sõlme. Jaht maksab umbes 87 miljonit eurot.

See on üks neljast jahist, mis väidetavalt kuulub Putinile. Venemaa presidendi varandus pole avalik, kuid väidetavalt on ta miljardär.

Blohm+Voss asutati juba 1877. aastal. Sama firma ehitas ka legendaarse Saksamaa sõjalaeva Bismarck.